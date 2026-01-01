Грех

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А самым первым шагом, который должен сделать человек навстречу к Богу, является признание себя грешником и покаяние в своих грехах...

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Как ты живешь?

И. МартыноваПросмотров: 7653
Вот она, жизнь человеческая... И не важно, кто ты: царь или простой человек. Важно, как ты живешь. Чтишь ли ты Бога, в руке Которого дыхание твое? Или ты, как царь Валтасар, ходишь своими путями, каждый день бросая вызов сотворившему тебя Господу.

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О чем вы думаете?

По материалам проповеди Александра ШевченкоПросмотров: 7894
Мудрый Соломон писал, характеризуя жадного, завистливого человека: «Какие МЫСЛИ в душе его, таков и он сам». Пророки древности также свидетельствовали: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – ПОМЫСЛЫ свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 55:7).

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Это интересно

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Построение ковчега. Ноев Потоп. Как образовались материки? Построение Вавилонской башни, смешение языков. От кого произошли разные расы на земле. Обо всем этом, далее...

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...И Бог был с ним

К.П. ВоловникПросмотров: 8274
Сегодня Константину Петровичу 81 год. Его жизненный путь был нелегким: 21 год он провел в заключении за веру в Бога. После того, как он был арестован, его жену и грудную дочку сослали в Сибирь. А через два года он получил ужасное известие, что жена сошла с ума. Дочку оформили в приют, изменив фамилию. Прошло много тяжелых лет, прежде чем Константин Петрович был освобожден из заключения. Но Бог, на Которого он уповал все эти годы, сделал, казалось бы, невозможное: Он не только сохранил ему жизнь, но помог найти и вернуть дочь, Он исцелил жену, вернув рассудок. В настоящее время Константин Петрович Воловник является епископом Ростовской области.

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70 лет - это много или мало?

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Владимир Парфенович Шкляр прожил нелегкую жизнь. В годы его детства и молодости в нашей стране пропагандировался атеизм, проходили репрессии, был голод. По просьбе редакции газеты «Мир с Богом» Владимир Парфенович рассказал нашим читетелям о своей жизни, вспомнил о тех тяжелых испытаниях, которые выпали на его долю.

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Пророческая книга

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Библию писали почти 1500 лет более 40 авторов из различных мест, культур, имеющих различное воспитание и образование. Более 25% текста всех 66 книг Библии носит характер пророчеств того, что должно случиться после их написания или произнесения.

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Бог меня исцелил

Владимир Парфенович Шкляр,старший пресвитер Церкви ХВЕ Пензенской области.Просмотров: 11744
1975 году я заболел бронхиальной астмой. К тому времени я уже 22 года был верующим человеком. До этого никогда ничем серьезным не болел и в больницу обращался очень редко. Я даже и не знал, что такая болезнь существует. Но когда мне стало совсем плохо, пошел в больницу.

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Детская страничка

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На дворе лето! Самая лучшая пора для отдыха, игр, развлечений. Я очень люблю это время года! А вы, ребята, любите лето? Конечно же, да! Летом совсем не хочется сидеть дома одному. А хочется играть с друзьями на улице, купаться на речке, загорать. Так здорово иметь друзей! Но Библия говорит: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным...» (Притч. 18:25). Что это значит? А на этот вопрос, ребята, постарайтесь ответить сами, прочитав стихотворение.
Христос – наш лучший Друг, Учитель и НЕБЕСНЫЙ ВРАЧ. Он знает все наши грехи-болезни. Он может исцелить как наши телесные недуги, так и наши души. Может утешить, если нам грустно или больно. Но Бог помогает нам при одном условии. А какое это условие, вы можете узнать, прочитав рассказ про девочку Машу.

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Я видел ад

Андрей Тришин, г. Каменка, Пензенская область.Просмотров: 19325
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Мир с Богом». Напечатайте, пожалуйста, мою историю о том, как я нашел Бога. Быть может, кто-нибудь тоже сейчас мучается, не зная выхода, не зная к кому обратиться?

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