Евангельские христиане

По материалам сайта http://grehu.net/Просмотров: 3469

          Мы продолжаем говорить о протестантах – евангельских христианах. Эти статьи призваны рассказать читателю о сути их верований, основанием которых является Библия. Читайте далее...

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Всегда выбирай жизнь

Подготовил М. ШвецовПросмотров: 3486

          Я раскрыла тайну жизни в десятом классе, когда учительница английского велела нам прочитать книгу Гёнри Дэвида Торо «Уолден». Читайте далее...

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Неповторимый узор

Алексей Калько (в сокращении)Просмотров: 3580

          Каждый из нас – неповторимое и уникальное Божье творение. И Божья печать на руке каждого человека – подтверждение Его авторства – также абсолютно индивидуальна. Творец дал человеку индивидуальные отпечатки (папиллярные узоры) на пальцах и ладонях, и во всём мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у Вас. Это одно из напоминаний, что человек не произошёл по воле случая, что каждый из нас уникален и не является чьей-то копией.

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Исцеление во сне

Николай НалетовПросмотров: 3583

          "Врачи посоветовали родным готовиться к моей смерти. Я узнал об этом, отчаялся и стал просить Бога, чтобы Он дал мне побыстрее умереть". Читайте далее... 

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Не дай себя обмануть

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 3594

          Сегодня молодые люди часто попадают в сети греха совсем в юные годы и этим ломают свою жизнь. Читать далее...

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А где «спасибо»?

По материалам bible-facts.ruПросмотров: 3737

          А знаете ли вы, что большинство изобретений человека - это всего лишь «плагиат»? «Подсматривая» за природой, созданной Богом, мы создаем различные «копии» её «изобретений», а потом нам кажется, что мы сами до чего-то додумались и изобрели. Читайте далее...

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Два яблока

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          Маленькая девочка держала в руках два яблока. Её мама мягко и с улыбкой спросила свою маленькую принцессу: «Милая, ты не могла бы дать своей мамочке одно из двух яблок?» Читайте далее...

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Мать Нила

Материал подготовил Д. МалковПросмотров: 4277

          Более восьми тысяч сирот называли ее мамой – это были дети мусульман, христиан, язычников, но для Лилиан Трешер они были всего лишь детьми, которые нуждались в еде, одежде, ночлеге и больше всего – в материнской любви. Читайте далее...

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