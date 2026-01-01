Евангельские христиане

Алексей Калько (в сокращении) Просмотров: 3580

Каждый из нас – неповторимое и уникальное Божье творение. И Божья печать на руке каждого человека – подтверждение Его авторства – также абсолютно индивидуальна. Творец дал человеку индивидуальные отпечатки (папиллярные узоры) на пальцах и ладонях, и во всём мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у Вас. Это одно из напоминаний, что человек не произошёл по воле случая, что каждый из нас уникален и не является чьей-то копией.

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