Евангельские христиане
Мы продолжаем говорить о протестантах – евангельских христианах. Эти статьи призваны рассказать читателю о сути их верований, основанием которых является Библия. Читайте далее...
Мы продолжаем говорить о протестантах – евангельских христианах. Эти статьи призваны рассказать читателю о сути их верований, основанием которых является Библия. Читайте далее...
Я раскрыла тайну жизни в десятом классе, когда учительница английского велела нам прочитать книгу Гёнри Дэвида Торо «Уолден». Читайте далее...
Стихотворение Елены Дьячковой читайте далее...
Каждый из нас – неповторимое и уникальное Божье творение. И Божья печать на руке каждого человека – подтверждение Его авторства – также абсолютно индивидуальна. Творец дал человеку индивидуальные отпечатки (папиллярные узоры) на пальцах и ладонях, и во всём мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у Вас. Это одно из напоминаний, что человек не произошёл по воле случая, что каждый из нас уникален и не является чьей-то копией.
"Врачи посоветовали родным готовиться к моей смерти. Я узнал об этом, отчаялся и стал просить Бога, чтобы Он дал мне побыстрее умереть". Читайте далее...
Сегодня молодые люди часто попадают в сети греха совсем в юные годы и этим ломают свою жизнь. Читать далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
А знаете ли вы, что большинство изобретений человека - это всего лишь «плагиат»? «Подсматривая» за природой, созданной Богом, мы создаем различные «копии» её «изобретений», а потом нам кажется, что мы сами до чего-то додумались и изобрели. Читайте далее...
Можно ли в наше время найти Бога, и какие условия для этого требуются? Читайте далее...
Маленькая девочка держала в руках два яблока. Её мама мягко и с улыбкой спросила свою маленькую принцессу: «Милая, ты не могла бы дать своей мамочке одно из двух яблок?» Читайте далее...
Более восьми тысяч сирот называли ее мамой – это были дети мусульман, христиан, язычников, но для Лилиан Трешер они были всего лишь детьми, которые нуждались в еде, одежде, ночлеге и больше всего – в материнской любви. Читайте далее...