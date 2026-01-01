Не оставлю вас сиротами...

А. МартыновПросмотров: 6015
Троица, светлый христианский праздник... Верующий человек в такой день стремится на богослужение в церковь. Сердце ликует от радости, любви и благодарности за дар Божий. Троица! А знаете ли вы, что означает этот праздник, какое величайшее событие легло в его основу и какое отношение он имеет лично к вам? Читайте далее ...

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Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Материал подготовил Д. МалковПросмотров: 6108
Может ли дьявол читать наши мысли? Грех ли обижаться? Если да, то как определить, простил ли я обидчика? А как заставить себя простить всем сердцем, если обидно до боли?! Мир вам! Благословляет ли Бог не верующего в Него человека? Некоторые люди достигают в жизни очень многого (и честным путем!), но при этом не верят в Бога. Можно ли это назвать благословением от Господа?

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Великие и малые

Владимир Меньшиков, г. ПермьПросмотров: 6452
Всем известно, что среди нас есть люди малые и есть великие. Великие обычно одарованы интеллектуально, физически, имеют красивую внешность, «подвешенный» язык, им легко продвигаться по жизни, двери для них везде открыты, их замечают, уважают, почитают. Но есть и другие люди... Читайте далее ...

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Давид Вилкерсон

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Всемирно известный проповедник Давид Вилкерсон, пастор Церкви Нью-Йорка (численность около 8000 человек), погиб 27 апреля 2011 г. в автокатастрофе незадолго до своего 80-летия.

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Родители и дети

По материалам семинара С. Витюкова «Родители и дети»Просмотров: 6533
В мире существует два вида разделения, которые являются причиной всех остальных проблем нашего общества. Первое и основное – это разделение человека с Богом. Второе – это разделение между людьми, и особенно в семье между поколеньями. Читайте далее...

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Готов ли ты к концу света?

Д. Малков, г. ПензаПросмотров: 6910
Разрушительное землетрясение со страшным цунами в Японии вблизи атомной станции, войны и перевороты в африканских странах и на Ближнем Востоке, экономический кризис, террористические атаки, засуха и пожары, наводнения, невиданные болезни… События наших дней всё чаще заставляют каждого из нас задуматься – что будет дальше?

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А как спасутся аборигены?

Страницу подготовила И. МартыноваПросмотров: 7571
Многие люди задаются вопросом: "Если христиане утверждают, что божественная истина сокрыта лишь в Библии, и, читая именно её, человек может узнать об истинном Боге и о том пути спасения, который Он приготовил для человечества, то как быть с теми людьми, которые никогда в жизни не слышали о Библии?

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Владимир Артемьев: я понял, что буду жить!

Владимир Артемьев, г. УльяновскПросмотров: 9933
Предлагаем вашему вниманию свидетельство христианского поэта Владимира Артемьева о том, как он уверовал в Господа Иисуса Христа, и как Господь даровал ему поэтический талант. Читайте далее ...

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