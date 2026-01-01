Так уж устроены люди: всю свою жизнь, день за днем, мы поглощены повседневными заботами. Такова жизнь. Но, порой, мы позволяем суете окружить нас плотной пеленой, и постепенно она окутывает наши души. Тогда мы чувствуем, что несчастны, один день становится похож на другой, и даже дни отдыха улетают и гаснут, словно искры от костра, не принося долгожданного облегчения. Приходит время, и человек просто привыкает к такому положению вещей. Кажется, что так было всегда, и нет ничего необычного или плохого в этом бесконечном круговороте обыденности.
В. КарпочёваПросмотров: 7756
читать всю статью