Грешнее всех живущих

В. ПолещукПросмотров: 7238
Сегодня, наверное, нет такого человека на земле, который не слышал бы таких слов, как «терроризм», «катастрофа», «катаклизмы», «стихии». К великому сожалению, в современном мире эти слова стали распространенными. Каждый выпуск в СМИ рассказывает о новых катастрофах, войнах, террористических актах. Мне бы хотелось поделиться своим взглядом на события недавно ушедшего года и предложить вам самим поразмыслить над случившимся , подумать о том, что еще может произойти. Может быть, и нам придется столкнуться с подобными событиями, которые произойдут неподалеку от нас?

читать всю статью

Научитесь от меня

Александр Александрович БахареПросмотров: 7590
От создания мира до наших дней, во все века были, есть и будут учителя, которые обладают чем-то отличным от остальных — властью, силой, умом. Это люди, которые учат, воспитывают, открывают что-то новое.

читать всю статью

Остановитесь...

В. КарпочёваПросмотров: 7756
Так уж устроены люди: всю свою жизнь, день за днем, мы поглощены повседневными заботами. Такова жизнь. Но, порой, мы позволяем суете окружить нас плотной пеленой, и постепенно она окутывает наши души. Тогда мы чувствуем, что несчастны, один день становится похож на другой, и даже дни отдыха улетают и гаснут, словно искры от костра, не принося долгожданного облегчения. Приходит время, и человек просто привыкает к такому положению вещей. Кажется, что так было всегда, и нет ничего необычного или плохого в этом бесконечном круговороте обыденности.

читать всю статью

Видение Дэвида Вилкерсона

Просмотров: 9163
В течение своей жизни я видел только два видения. Первое было в 1958 году, когда Господь в видении повёл меня из маленького городка в Пенсильвании в Нью-Йорк работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. Это было не ложное видение. Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодежных центров по всему миру. Подростки — гангстеры из этих банд и наркоманы, не только сами спасены, но многие из них стали проповедниками Евангелия, как служители и миссионеры.

читать всю статью

Гедеон

Соб. кор.Просмотров: 11642
Сегодня мы представляем вам интервью, взятое у сотрудника христианской организации «Гедеон» Щербакова Алексея, где он отвечает на наиболее волнующие и часто задаваемые вопросы, касающиеся «гедеоновских» Новых Заветов.

читать всю статью

Переход к другому выпуску

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10