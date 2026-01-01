А где будешь ты?

К.П. Воловник Просмотров: 2918

Сегодня Константину Петровичу 81 год. Его жизненный путь был нелегким: 21 год он провел в заключении за веру в Бога. После того, как он был арестован, его жену и грудную дочку сослали в Сибирь. А через два года он получил ужасное известие, что жена сошла с ума. Дочку оформили в приют, изменив фамилию. Прошло много тяжелых лет, прежде чем Константин Петрович был освобожден из заключения. Но Бог, на Которого он уповал все эти годы, сделал, казалось бы, невозможное: Он не только сохранил ему жизнь, но помог найти и вернуть дочь, Он исцелил жену, вернув рассудок. В настоящее время Константин Петрович Воловник является епископом Ростовской области.

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