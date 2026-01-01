А где будешь ты?
История Ноева ковчега является ярким прообразом наших дней. Войти в ковчег и спастись от суда Божьего или погибнуть в неверии и разврате?
История Ноева ковчега является ярким прообразом наших дней. Войти в ковчег и спастись от суда Божьего или погибнуть в неверии и разврате?
Воскресение в новом теле: исследование грядущих событий на основании Библии. Читайте далее...
... И так как мы ехали на большой скорости, машина перевернулась. Все произошло очень быстро.
«Господи, я так устал бежать. Прости мне мою вечную спешку!..» Поверьте, у многих из нас именно так вопиет душа.
Всем известен лозунг: "Здоровье народа - богатство страны". Это очень правильная мысль. Потому что здоровый человек может очень много трудиться, зарабатывать не только себе и своей семье на жизнь, но чтобы было из чего уделить и нуждающемуся.
Как нет среди людей ни одного характера, ни одной судьбы, ни одного лица, полностью повторяющего другое, так нет и похожих обстоятельств, которые влекут нас к Богу. Когда-то мои жизненные обстоятельства, казались безнадежными. Восемь лет я был наркоманом, пытался сам избавиться от наркотической зависимости. Но то, что не подвластно человеку, возможно Богу. О том, каким чудесным образом Бог изменил мою жизнь, я хотел бы рассказать.
«…Я вошел в палату и ужаснулся - не ожидал такого увидеть! Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг весу). И это моя дочь! Диагноз – онкология…» О чудесном исцелении Ольги читайте далее ...
Хотелось бы рассказать читателям о том, как я искал свое счастье и где его нашел.
Бог и сегодня творит чудеса. Он и сегодня милует, спасает и исцеляет людей, надеющихся и уповающих на Него. О чудесном исцелении от рака читайте далее ...
В этом году нашей газете исполнилось 20 лет. В июле 1998 года вышел первый номер этого издания. И это не такой уж и маленький возраст.
Весной 2003 года с Евгением Кащеевым произошёл несчастный случай. Занимаясь кровельными работами на крыше производственного здания, он упал с высоты пятиэтажного дома головой вниз. Врачи ничем не могли ему помочь. Евгения ждала неминуемая смерть, если бы не вмешательство Бога! О чудесном исцелении читайте далее.
Сегодня Константину Петровичу 81 год. Его жизненный путь был нелегким: 21 год он провел в заключении за веру в Бога. После того, как он был арестован, его жену и грудную дочку сослали в Сибирь. А через два года он получил ужасное известие, что жена сошла с ума. Дочку оформили в приют, изменив фамилию. Прошло много тяжелых лет, прежде чем Константин Петрович был освобожден из заключения. Но Бог, на Которого он уповал все эти годы, сделал, казалось бы, невозможное: Он не только сохранил ему жизнь, но помог найти и вернуть дочь, Он исцелил жену, вернув рассудок. В настоящее время Константин Петрович Воловник является епископом Ростовской области.
Владимир Петрович Киселев - руководитель и труженик всероссийской миссии "Тюремное братство". Будучи в прошлом преступником, получившим прощение грехов и спасение от Бога, Владимир Петрович вот уже более 10 лет посещает тюрьмы и лагеря по всей стране, неся Благую Весть о Христе осужденным. Предлагаем вам, дорогие читатели, рассказ этого человека о том, каким чудесным образом Бог вошел в его жизнь и полностью изменил ее.
Дорога к покаянию: жизнь после семи пулевых ранений. Читайте далее...
Несколько лет вместе с другими волонтерами я помогала одиноким старикам. Сегодня мне даже трудно сказать, кто получил от этого больше пользы — я или те бабушки и дедушки, чьи последние дни на этой земле я пыталась по мере сил сделать спокойнее и легче.
Должна ли быть у человека гордость? Многие скажут, что должна быть. И продолжат, что, мол, есть гордость, а есть гордыня, что это разные вещи, что гордость - очень нужное и важное качество характера человека, читайте далее ...