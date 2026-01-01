А где будешь ты?

Валерий Синякин, пресвитер Церкви г.ПензаПросмотров: 2668

          История Ноева ковчега является ярким прообразом наших дней. Войти в ковчег и спастись от суда Божьего или погибнуть в неверии и разврате?

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Вечная спешка

Владимир Меньшиков, г. ПермьПросмотров: 2742

          «Господи, я так устал бежать. Прости мне мою вечную спешку!..» Поверьте, у многих из нас именно так вопиет душа.

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Ранами Его мы исцелились

Владимир Парфенович ШклярПросмотров: 2766

          Всем известен лозунг: "Здоровье народа - богатство страны". Это очень правильная мысль. Потому что здоровый человек может очень много трудиться, зарабатывать не только себе и своей семье на жизнь, но чтобы было из чего уделить и нуждающемуся.

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Нет надежды без веры!

Аркадий ТроицкийПросмотров: 2781

          Как нет среди людей ни одного характера, ни одной судьбы, ни одного лица, полностью повторяющего другое, так нет и похожих обстоятельств, которые влекут нас к Богу. Когда-то мои жизненные обстоятельства, казались безнадежными. Восемь лет я был наркоманом, пытался сам избавиться от наркотической зависимости. Но то, что не подвластно человеку, возможно Богу. О том, каким чудесным образом Бог изменил мою жизнь, я хотел бы рассказать.

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Сделай, как Ты хочешь…

Виктор Техриб, Оренбургская область Просмотров: 2790

          «…Я вошел в палату и ужаснулся - не ожидал такого увидеть! Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг весу). И это моя дочь! Диагноз – онкология…» О чудесном исцелении Ольги читайте далее ...

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Наш Господь - Творец чудес!

Валерий Филин, г. ПензаПросмотров: 2835

          Бог и сегодня творит чудеса. Он и сегодня милует, спасает и исцеляет людей, надеющихся и уповающих на Него. О чудесном исцелении от рака читайте далее ...

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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 20 ЛЕТ!

Редакция газетыПросмотров: 2871

          В этом году нашей газете исполнилось 20 лет. В июле 1998 года вышел первый номер этого издания. И это не такой уж и маленький возраст.

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Он упал с высоты пятиэтажного дома

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          Весной 2003 года с Евгением Кащеевым произошёл несчастный случай. Занимаясь кровельными работами на крыше производственного здания, он упал с высоты пятиэтажного дома головой вниз. Врачи ничем не могли ему помочь. Евгения ждала неминуемая смерть, если бы не вмешательство Бога! О чудесном исцелении читайте далее.

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...И Бог был с ним

К.П. ВоловникПросмотров: 2918

          Сегодня Константину Петровичу 81 год. Его жизненный путь был нелегким: 21 год он провел в заключении за веру в Бога. После того, как он был арестован, его жену и грудную дочку сослали в Сибирь. А через два года он получил ужасное известие, что жена сошла с ума. Дочку оформили в приют, изменив фамилию. Прошло много тяжелых лет, прежде чем Константин Петрович был освобожден из заключения. Но Бог, на Которого он уповал все эти годы, сделал, казалось бы, невозможное: Он не только сохранил ему жизнь, но помог найти и вернуть дочь, Он исцелил жену, вернув рассудок. В настоящее время Константин Петрович Воловник является епископом Ростовской области.

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Бог меняет жизни

Владимир КиселевПросмотров: 3073

          Владимир Петрович Киселев - руководитель и труженик всероссийской миссии "Тюремное братство". Будучи в прошлом преступником, получившим прощение грехов и спасение от Бога, Владимир Петрович вот уже более 10 лет посещает тюрьмы и лагеря по всей стране, неся Благую Весть о Христе осужденным. Предлагаем вам, дорогие читатели, рассказ этого человека о том, каким чудесным образом Бог вошел в его жизнь и полностью изменил ее.

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О чем жалеют старики на пороге вечности

По материалам статьи Анны АникинойПросмотров: 3250

          Несколько лет вместе с другими волонтерами я помогала одиноким старикам. Сегодня мне даже трудно сказать, кто получил от этого больше пользы — я или те бабушки и дедушки, чьи последние дни на этой земле я пыталась по мере сил сделать спокойнее и легче.

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Гордость – добродетель или грех?

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 3445

          Должна ли быть у человека гордость? Многие скажут, что должна быть. И продолжат, что, мол, есть гордость, а есть гордыня, что это разные вещи, что гордость - очень нужное и важное качество характера человека, читайте далее ...

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