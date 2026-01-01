Путь к новой жизни

Александр Васильевич Базыкин Саратовская обл., г. БалаковоПросмотров: 6954
Сегодня алкоголизм является настоящей бедой в нашем обществе. Этот грех разрушает семьи, лишает людей человеческого облика. А сколько душ, попавших в сети алкогольной зависимости, безвременно уходят из жизни... и идут прямо в ад! Но мы снова и снова говорим вам, дорогие читатели, что БОГ СПОСОБЕН ПОМОЧЬ ВАМ и в этой беде, если она коснулась вас и вашей семьи. Предлагаем вашему вниманию свидетельство Александра Васильевича Базыкина о том, как Господь освободил его от алкоголизма и восстановил разрушившуюся семью. Читайте далее...

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Твёрдые свидетели

Материал подготовили Д. Малков, И. МартыноваПросмотров: 7137
«Кто я? Откуда я? Что сделало меня таким, как я есть?» - наверное, многие из вас задавались такими вопросами. И действительно, откуда могло появиться вдруг это прекрасное творение - человек, - связующее собою мир видимый, материальный, и мир невидимый, духовный? Странно, что человек, достигший таких высоких вершин знания, все еще не уверен в том, Кому он обязан своим происхождением и жизнью.

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Лицо

И. МартыноваПросмотров: 7700
Бог создал всех нас, таких разных! Белокожих и чернокожих, светловолосых и огненно рыжих, худых и полных, красивых и не очень. Люди привыкли смотреть на внешность друг друга. Как же Господь смотрит на нас? Как оценивает? Рассуждение на эту тему читайте далее...

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Твое место в Церкви

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Сегодня многие люди считают себя верующими, но не желают становиться членами Церкви, посещать богослужения, а если и посещают, то, к примеру, один раз в год, на какой-нибудь праздник. Это Богу не угодно.

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Вопросы и ответы

От редакцииПросмотров: 8346
«Почему курение считается грехом, ведь в Библии об этом ничего не сказано?»
«Мне хочется стать верующим, но я прекрасно понимаю, что своими силами не смогу побороть все свои грехи. Лукавить не хочу. Оттого к Богу прийти до сих пор не могу. Как мне быть?»
«Я стараюсь жить праведно, избегая греховных привычек. Не курю, не пью, не употребляю наркотиков, никого не убил, в сердце верю в Бога. Но никак не могу понять, для чего нужно было страдать Христу. Неужели меня Бог не оправдает по моим делам?»

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Что поможет спасти семью?

Материал подготовил В.В. ШклярПросмотров: 8420
Очень часто в семейной жизни случается так, что супруги встречают проблемы во взаимоотношениях друг с другом и не знают выхода из создавшегося тупика. Как можно спасти семью? Об этом читайте далее...

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Детская страничка

Детскую страничку подготовили Юля Филина, Саша и Толя ФранкПросмотров: 8549
Дорогие ребята, везде, где бы мы ни находились, нам встречаются новые, незнакомые люди. И так часто случается, что с кем-то, кто нам нравится, мы спешим знакомиться и дружить, а кто-то остается незамеченным и непринятым нами.
Такие наши поступки очень огорчают Господа. Ведь Он желает, чтобы мы старались любить всех одинаково и относились к другим так, как хотим, чтобы к нам относились окружающие нас люди. Оглянитесь вокруг себя, может быть, вы заметите кого-то, кто находится сейчас в стороне и остается непринятым, ненужным. Представьте, как бы вы чувствовали себя, если бы оказались на месте этого человека… Протяните к нему свою руку - наверняка, он нуждается в вашем внимании и дружбе!

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