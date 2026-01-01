Путь к новой жизни
Сегодня алкоголизм является настоящей бедой в нашем обществе. Этот грех разрушает семьи, лишает людей человеческого облика. А сколько душ, попавших в сети алкогольной зависимости, безвременно уходят из жизни... и идут прямо в ад! Но мы снова и снова говорим вам, дорогие читатели, что БОГ СПОСОБЕН ПОМОЧЬ ВАМ и в этой беде, если она коснулась вас и вашей семьи. Предлагаем вашему вниманию свидетельство Александра Васильевича Базыкина о том, как Господь освободил его от алкоголизма и восстановил разрушившуюся семью. Читайте далее...
Александр Васильевич Базыкин Саратовская обл., г. БалаковоПросмотров: 6954