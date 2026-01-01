А где будешь ты?

«Веруем... в Единого Бога, Всемогущего Отца, ...Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, ...в Духа Святого, Господа, животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном поклоняемого и славимого». О вере Церкви читайте далее...
Это сегодня у нас прекрасный Молитвенный дом и своя газета, это теперь мы открыто проводим богослужения и встречаем гостей, но еще совсем недавно невозможно было представить всего этого... Сегодня мы хотим предложить вам уникальный материал о христианах, которые в прошлом веке возрождали, созидали и укрепляли на Пензенской земле Церковь Христиан Веры Евангельской.
...За все время употребления наркотиков у меня было 9 передозировок. Когда я приходил в себя в реанимационной палате, первой мыслью было: «Неужели опять все начинается сначала?» За все годы наркотического ада я схоронил больше половины наркоманов, с которыми когда-либо кололся...