Библия
Краткую информацию о Библии вы можете увидеть далее...
Краткую информацию о Библии вы можете увидеть далее...
Во все века существовало мнение, что Бог и наука не могут быть вместе, это разные направления, которые противоречат друг другу. Однако... Читайте далее...
А вы знали, что в задней части тела жука-бомбардира находится настоящая «пушка»? Читайте далее...
В нашей стране люди в течение 70 лет жили в атеистическом государстве, где сама мысль о существовании Бога могла считаться изменой, когда в попытке построить коммунизм на место Бога пытались поставить человека.
Когда мне было 27 лет, врачи обнаружили опухоль и поставили диагноз - рак. Срочно нужна была операция. НО... Читайте далее...
Все наши знания свидетельствуют о том, что Он существует. Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
Это было в Средней Азии, Киргизстане. Андрей никогда не видел своего отца. Когда ему было 6 лет, мать умерла в тюрьме. Он рос в детском доме. Потом убежал оттуда и жил на улице. Воровал, пил, курил... Читайте далее...
Настоящие друзья... Какие они? Читайте далее...
И точно - разве заставишь человека во что-то верить или, наоборот, не верить? Читайте далее...
Стихотворение Николая Водневского читайте далее...
Я не хотел умирать, но никто из людей мне не мог помочь. Читайте далее...