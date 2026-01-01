Бог и наука

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          Во все века существовало мнение, что Бог и наука не могут быть вместе, это разные направления, которые противоречат друг другу. Однако... Читайте далее...

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Идея жука-бомбардира

Материал подготовил Дмитрий Малков, г ПензаПросмотров: 3777

         А вы знали, что в задней части тела жука-бомбардира находится настоящая «пушка»? Читайте далее...

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Главный конструктор

Александр Малков, г.ПензаПросмотров: 3819

          В нашей стране люди в течение 70 лет жили в атеистическом государстве, где сама мысль о существовании Бога могла считаться изменой, когда в попытке построить коммунизм на место Бога пытались поставить человека. 

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Спасительная весть

Щербаков Алексей, г.ПензаПросмотров: 3938

          Это было в Средней Азии, Киргизстане. Андрей никогда не видел своего отца. Когда ему было 6 лет, мать умерла в тюрьме. Он рос в детском доме. Потом убежал оттуда и жил на улице. Воровал, пил, курил...  Читайте далее...

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