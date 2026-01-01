Щербаков Алексей, г.Пенза Просмотров: 3938

Это было в Средней Азии, Киргизстане. Андрей никогда не видел своего отца. Когда ему было 6 лет, мать умерла в тюрьме. Он рос в детском доме. Потом убежал оттуда и жил на улице. Воровал, пил, курил... Читайте далее...

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