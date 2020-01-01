Детская страничка

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Вот и наступила долгожданная весна! Расцветает природа, и я, Ростик, как маленькая частичка этой природы, хочу приветствовать вас, мои дорогие друзья!
Каждый год ранней весной, когда вся природа уже проснулась от зимней спячки и теплые лучи солнца растопили последний снег, христиане всего мира празднуют день светлой Пасхи Христовой! Событие уникальное, ведь Иисус Христос умер за нас и на третий день воскрес! И мы можем со всем христианским миром сказать:"ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!"

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Грехи

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Время, в которое мы с вами живем, когда-нибудь будет названо бесслезным, несмотря на множество страданий и бед, происходящих в мире.

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Покаяние вернуло меня к жизни

Геннадий Кабанов, п. Колышлей, Пензенская облПросмотров: 4435
Родился я в небольшой деревушке. Рос без отца, мать воспитывала меня одна. Заработок у неё был маленький, так что достатка в семье не было. В нашем доме о Боге почти ничего не говорили, и я рос неверующим. Рано начал курить тайком от матери, примерно с 12 лет. Был замкнутым. Ребятишки дразнили меня «безотцовщиной». Я очень расстраивался и украдкой плакал из-за того, что у меня не было отца...

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Распятье

И. МартыноваПросмотров: 4764
Сегодня Имя Иисуса Христа знакомо почти всем, а крестик с распятьем стал повседневным атрибутом многих людей в нашей стране. И можно было бы порадоваться этому, воскликнуть: «Наконец-то люди стали обращаться к Господу!» Но так ли все на самом деле?

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«Иисус» в городе

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Можно ли удивить жителей большого города каким-либо культурным событием? Например, фестивалем и показом фильма. Пожалуй, нет. Но фильм «Иисус», который демонстрировался в городе Санкт-Петербург, собрал десятки тысяч петербуржцев и перевернул сознание многих.

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Сын Божий

В.В. Шкляр, пресвитер г. ПензаПросмотров: 4817
Голгофа - это холм, на котором казнили посредством распятья преступников. На этом холме был безвинно распят и наш Господь Иисус Христос. Холм этот по форме напоминал человеческий череп («Голгофа» и значит «череп») и находился в четверти мили от Иерусалима...

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Взирай на небо!

Валерий Синякин, пресвитер г. ПензаПросмотров: 5220
Мой отец рассказывал мне о своей семье одну историю, которая произошла сразу же после войны. Во время войны мой дед был в концлагере, на руках у матери было 8 детей - мал мала меньше. Наступила весна 1945 года. Люди копали огороды, готовили землю для посадки. И их семья копала огород. Но сажать им было совсем нечего.

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Боже, спаси Россию!

Алексей Ребрищев, г. ВоронежПросмотров: 5946
Не кто иной, как дьявол посмеялся над нами, назвав Россию Святой Русью. Тем самым он как бы сказал: «Все нормально - у вас хорошие взаимоотношения с Богом, продолжайте жить в том же духе»...

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Наш Господь есть Бог чудес!

Евгения Полещук, журнал «Свет и Жизнь» (печатается в сокращении)Просмотров: 7829
Женя лежала на правом боку клубочком, ноги усохли, переплелись и были вдавлены в грудь, а на спине - большой горб... Кровать переломилась. Кости Жени затрещали. Все произошло в одну секунду. Она вскочила. Передо мной стояла нормальная, здоровая сестра, без горба и с ровными ногами...

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