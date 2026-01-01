Исшедшая от Бога

Что такое семья? На этот вопрос с легкостью ответит каждый. Семья — это близкие люди, связанные между собой родственными узами. Казалось бы, в семье должны царить любовь и взаимопонимание. Но очень часто в семьях бывает, что родители не понимают детей, дети — родителей, нередко происходят ссоры, скандалы и даже драки. Да уж, такое сообщество вряд ли можно назвать царством любви. Получается странная вещь — именно там, где должна быть любовь, ее нет.
И. Шатилина, В. СинякинПросмотров: 6839
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