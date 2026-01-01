Исшедшая от Бога

Е. ВиноградоваПросмотров: 6429
Библия не нуждается ни в рекомендации, ни в защите. Библия — единственная в мире книга, которая снимает покров с тайны происхождения Вселенной и человека и указывает на цель мироздания.

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Это интересно

Подготовила О. БайшеваПросмотров: 6472
думаю, что многие из нас были хотя бы раз в метро. На его многочисленных станциях, в переходах от одной линии к другой, выходах трудно ориентироваться приезжему человеку. И это при сравнительно малом количестве станций. А представьте себе более сложную систему подземных ходов, переходов, лазеек, где их численность составляет тысячу. Ну, и насколько легко будет вам, цивилизованному человеку XXI века, без карты выйти из подземного тоннеля на нужной станции в другом конце города? Думаю, задача не из простых.

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Жатва

В. Рудин.Просмотров: 6812
Обычно это слово вызывает в нашем воображении бескрайнее пшеничное поле, где спелые колосья тяжестью налитых зерен гнут к земле стебли. Поле в умиротворенном покое ожидает хозяина с серпом.

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Отцы и дети

И. Шатилина, В. СинякинПросмотров: 6839
Что такое семья? На этот вопрос с легкостью ответит каждый. Семья — это близкие люди, связанные между собой родственными узами. Казалось бы, в семье должны царить любовь и взаимопонимание. Но очень часто в семьях бывает, что родители не понимают детей, дети — родителей, нередко происходят ссоры, скандалы и даже драки. Да уж, такое сообщество вряд ли можно назвать царством любви. Получается странная вещь — именно там, где должна быть любовь, ее нет.

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Почему мне нужно быть христианином?

( из книги В. Сардачука)Просмотров: 7831
Является ли этот вопрос насущным для вас? Зачем быть христианином, если это включает в себя столько трудностей, если человек теряет при этом «независимость», «свободу» и «обрекает» себя на жизнь, где всегда нужно будет спрашивать Господа, как себя вести и что делать? К чему все это?

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В начале ...

В. КарпочёваПросмотров: 7893
Созерцая мир вокруг, вдыхая нежный аромат цветов, наслаждаясь пением птиц, невольно задаёшься вопросом: неужели столь широкое многообразие видов животных и растений, абсолютно неповторимая красота природы, - всё это лишь случайное последствие Большого Взрыва, потрясшего древнюю Вселенную когда-то? Но ведь единственное последствие взрывов - хаос и разрушение!

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За все надо платить

И. МартыноваПросмотров: 8372
Свобода ... «В жизни все нужно попробовать! Бери от жизни все!» - под таким лозунгом идет человечество конца ХХ - начала ХХI века. Да, человек волен выбирать, как ему жить. Но как часто люди не подозревают, что избрали не тот путь! По телевизору, в газетах, журналах, книгах часто рассказывают, как сотни тысяч мужчин и женщин находят свое счастье, выбирая свободу половых отношений.

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Правильная и неправильная вера

В.П. ШклярПросмотров: 8495
Вера — одна из потребностей человеческой души. Настоящая, правильная вера основана на Библии. Но есть и другая вера. Все люди во что-то верят, когда слушают радио, читают газету, рассказывают друг другу разные истории и многое другое. Супруги, друзья верят друг другу. И если бы люди не верили друг другу, жить было бы очень трудно. Это нормальная человеческая вера. Но верить, что нет Бога, ни рая, ни ада, ни вечной жизни, — это тоже вера, но вера неправильная. Билли Грэм в книге «Тайна жизни и смерти» пишет: «Некоторые увлеченно внимают тем местам Библии, где повествуется о небе, но совершенно игнорируют все упоминания об аде».

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Почему Бог молчит?

А. ТимаковПросмотров: 8877
Этот вопрос, скорее всего, возникает у тебя, дорогой читатель, как только ты послушаешь очередные «новости» , где обязательно будет сказано о стихии, унесшей много жизней, или о войне, где страдают невинные. Ты с возмущением скажешь: «Где же Бог? Где справедливость? Почему Он молчит?!» А может быть, думая, что кричишь в никуда, ты давно уже не задаешь эти вопросы, просто привыкнув к этому, как к неотъемлемой части жизни.

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Дэвид Вилкерсон

Соб. кор.Просмотров: 9669
Мы предлагаем вам фрагменты выступления Дэвида Вилкерсона на конференции в Москве, во время которой он рассказывал о своем служении евангелиста, уличного проповедника, автора многих книг, статей и проповедей, делился Словом Божьим, говорил о чудесах, происходящих в личной жизни.

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