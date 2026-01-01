Вопросы и ответы
Откуда мы знаем, что Бог существует? Почему вокруг так много страданий? Где истина, а где заблуждение?
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Ничто земное не вечно. Любовь, семья, деньги, слава, образование, путешествия, спорт, учеба - все это приносит нам счастье лишь на время.
Письмо 18-летней Ольги, больной СПИДом, - это крик души, ещё не расцветшей, но уже обречённой увянуть навсегда... Но есть ли выход у человека, оказавшегося в подобной ситуации?
«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иаков 4:4)