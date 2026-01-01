Бог меняет жизни

Владимир КиселевПросмотров: 8967
Владимир Петрович Киселев - руководитель и труженик всероссийской миссии "Тюремное братство". Будучи в прошлом преступником, получившим прощение грехов и спасение от Бога, Владимир Петрович вот уже более 10 лет посещает тюрьмы и лагеря по всей стране, неся Благую Весть о Христе осужденным. Предлагаем вам, дорогие читатели, рассказ этого человека о том, каким чудесным образом Бог вошел в его жизнь и полностью изменил ее.

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Мы еще живы, а нас уже нет...

Подготовил Д. МалковПросмотров: 9589

Письмо 18-летней Ольги, больной СПИДом, - это крик души, ещё не расцветшей, но уже обречённой увянуть навсегда... Но есть ли выход у человека, оказавшегося в подобной ситуации?

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Небеса проповедуют славу Божию!

По материалам книги П.И. Рогозина «Существует ли загробная жизнь»Просмотров: 9788
Знаете ли вы, каковы размеры нашего Солнца? А сколько звезд насчитывает, к примеру, галактика Андромеда? А каковы размеры гигантской звезды Альфа? О величии и могуществе Бога читайте далее...

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Детская страничка

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Я, Ростик, рад приветствовать вас на детской страничке. Вот и наступила долгожданная весна! Ласковое солнышко стало нежно протягивать ко всем нам свои лучики. Оно, как заботливая мама, дарит всем нам тепло, пробуждает в нас силы. Как хорошо, что у вас, ребята, есть мамы, папы, бабушки, дедушки, которые изо дня в день заботятся о каждом из вас! А благодарите ли вы Бога за то, что Он дал вам таких заботливых родителей?! Я приготовил для вас поучительный рассказ про одного мальчика, который попал в очень неприятную ситуацию... А из-за чего - узнайте сами, прочитав этот рассказ.

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Дружба с миром

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«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иаков 4:4)

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