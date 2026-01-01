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Письмо 18-летней Ольги, больной СПИДом, - это крик души, ещё не расцветшей, но уже обречённой увянуть навсегда... Но есть ли выход у человека, оказавшегося в подобной ситуации?

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