Уникальный землекоп

Подготовил В. ПолещукПросмотров: 6544
Я вам не нравлюсь? Но послушайте! Я так же, как и вы, являюсь творением Создателя. Напрасно вы на меня смотрите так свысока. Я создан таким же совершенным, как и вы, но для других целей.

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Что такое грех?

О. БайшеваПросмотров: 6723
Задумывались ли вы, насколько грешны? Сколько в вашем сердце разных пороков? Писание нам говорит: «... все согрешили и лишены славы Божией...» (Рим. 3:23). Может вы из тех, кто хотел бы избавиться от всей «грязи» в своей душе, но своими силами не можете этого сделать?

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Целебный Источник

А.А. СтариковПросмотров: 6772
... Очень часто мы не получаем ответа на какие-то свои молитвы, хотя чувствуем, что Бог рядом, чувствуем Его близость, Его любовь, но почему-то не получаем Его конкретного ответа ...

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Читают ли в России Новый Завет?

Андрей ЗайцевПросмотров: 6842
Отвечает на вопрос Валентина Николаевна Кузнецова — магистр богословия, член Российского библейского общества, переводчик с древнегреческого, автор одного из самых обсуждаемых в последнее время переводов Нового Завета на русский язык

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Вопросы и ответы

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Расскажите, пожалуйста, как мне обрести царство Господне, если я грешница? Куда девается наша душа после смерти? Говорят, она неоднократно возвращается на землю. Если это неправда, то расскажите, как все происходит? Почему Бог мне не помогает? «Можно ли простить человеку, который искалечил и сделал несчастной всю мою жизнь? И что самое ужасное — этот человек сегодня кается, а завтра — делает то же самое» Как молиться?

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Бог есть Любовь

Б. Грэм из книги «Мир с Богом»Просмотров: 8428
Бог есть любовь. Многие люди, пренебрегающие чтением Библии, сталкиваются с трудностями в понимании того, что имеется в виду, когда Священное Писание провозглашает: «Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:8)

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Дом Молитвы

В. В. ШклярПросмотров: 8629
Сегодня нередко можно встретить здания, на которых написано «Молитвенный дом». Сам Господь назвал его так, сказав: «Дом Мой домом молитвы наречется» (Матф. 21:13). Поэтому христианам такое название очень близко по духу, потому что Бог присутствует там, где собирается и молится Его народ.

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Бумеранг добра

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В начале двадцатого века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели.

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Крылатые выражения

О. БайшеваПросмотров: 9757
Мы рассмотрим несколько крылатых фраз, используемых нами в повседневной жизни. Корнями они уходят глубоко в историю Израиля, описанную в Библии. Надеюсь, когда вы узнаете происхождение этих выражений, вы будете использовать их в своей речи более осознанно.

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Не сотвори себе кумира

И. МартыноваПросмотров: 10807
Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет — потребует жертв. К этому высказыванию можно добавить: «И скорее всего первой его жертвой станете вы сами, дорогие родители!» Такова, к сожалению, действительность. «Не сотвори себе кумира», — говорит Писание. И кумиром (идолом) для человека может стать не какая-то статуэтка или изваяние, а его собственный ребенок.

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Кто ты, осуждающий другого?

А. Мельников, г. СаратовПросмотров: 16751
Мы созданы Богом для счастливой жизни. Библия многократно говорит об этом. Нам в Писании даны духовные принципы, направляющие нас к полноте Божьих благоcловений. Но часто люди сами лишают себя благословения, игнорируя законы Божьи. Впоследствии они пытаются понять причину ворвавшихся в их жизнь разрушений. Хорошо, если человек увидел корень своей проблемы. Тогда он может исправить ошибку и начать строить счастливую жизнь на твёрдом основании Божьего Слова.

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