Уникальный землекоп

Мы созданы Богом для счастливой жизни. Библия многократно говорит об этом. Нам в Писании даны духовные принципы, направляющие нас к полноте Божьих благоcловений. Но часто люди сами лишают себя благословения, игнорируя законы Божьи. Впоследствии они пытаются понять причину ворвавшихся в их жизнь разрушений. Хорошо, если человек увидел корень своей проблемы. Тогда он может исправить ошибку и начать строить счастливую жизнь на твёрдом основании Божьего Слова.
А. Мельников, г. СаратовПросмотров: 16751
читать всю статью