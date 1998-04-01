Где твое Евангелие?

В наши дни бесчисленное множество течений и групп называют себя громким именем - Церковь. Вопрос о настоящей связи с Богом той или другой группы верующих является очень острым во все времена, вызывая споры, разделения и более серьезные конфликты.
Библия говорит, что слова человека имеют огромную силу, они могут благословить или проклясть: "Яд аспида на губах их". Представьте такую картину: несколько миллионов человек проклинают свое правительство и при этом хотят, чтобы оно принимало правильные решения. Читайте далее ...
Мы восхищаемся геройством людей. Их жертвенность вдохновляет нас, особенно когда человек подвергает себя опасности ради спасения другого. Но есть неузнанные герои. Об одном из них я хочу сегодня рассказать.
С искренней любовью Игорь Попов П. Березка, Владимирской обл.Просмотров: 6611
Вопрос о смысле жизни волнует каждого человека вне зависимости от его социального статуса, материального положения. Над этим вопросом бьются философы и рассуждают писатели, его задают себе женщины и мужчины, он тревожит в равной степени и рабочего и служащего. Читайте далее ...
Одни ждут нового мирового порядка, другие выражают опасения, что человечество находится на краю пропасти и хаоса. Чтение газет вряд ли даст вам хороший заряд на день. Проблем в мире становится все больше. С каждым днем они более сложны и трудноразрешимы. Каждого мыслящего человека мучает вопрос: "А что же будет дальше?"
В больнице карантин. В связи с гриппом все посещения запрещены. За стенами палат течет жизнь, и некоторые больные, не видя знакомых и любимых лиц, все же чувствуют их поддержку, заботу в телефонных звонках, передачах, цветах, записках. А если к тебе и не приходят, и не звонят, и не пишут?
После окончания одной из моих лекции, ко мне подошел студент и раздраженно заявил: если существует такой Бог, о Котором вы проповедовали из Библии, и я должен однажды предстать перед Ним, тогда я хотел бы задать Ему три вопроса. Читайте далее ...