Где твое Евангелие?

Профессор В.Ф. МарцинковскийПросмотров: 5715
В Палестине я беседовал с русским врачом. Его отношение к Мессии было неопределенным, даже безразличным. Читайте далее ...

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Доступно всем

Лашкевич С., г. КраснодарПросмотров: 5979
В наше время часто можно встретить людей, пользующихся услугами мобильной связи. Она настолько удобна, что некоторые уже и жизни без нее не мыслят. Читайте далее ...

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Истинная церковь. Где она?

Д. МалковПросмотров: 6082
В наши дни бесчисленное множество течений и групп называют себя громким именем - Церковь. Вопрос о настоящей связи с Богом той или другой группы верующих является очень острым во все времена, вызывая споры, разделения и более серьезные конфликты.

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Время не ждет

Тамара Кравчук, ЧикагоПросмотров: 6144
Дорогие читатели! Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как вы тратите свое время? Читайте далее ...

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Притчи

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Притча (греческое слово) «параболе» - сравнение, ибо при помощи притчей делают сравнение между естественным и духовным миром. Читайте далее ...

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Мудрость

Из архивов Библейского Центра Пензенской области. Журнал "Христианин" 1928 г.Просмотров: 6168
Вспомни, что каждый пропущенный по небрежности случай, каждое необдуманное слово, каждое дурное твое помышление были записаны сегодня. Читайте далее ...

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Россия. Особенности национального злословия

Сергей Лукьянов, г. ЯрославльПросмотров: 6233
Библия говорит, что слова человека имеют огромную силу, они могут благословить или проклясть: "Яд аспида на губах их". Представьте такую картину: несколько миллионов человек проклинают свое правительство и при этом хотят, чтобы оно принимало правильные решения. Читайте далее ...

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Геройство

Газета "Наши дни"Просмотров: 6479
Мы восхищаемся геройством людей. Их жертвенность вдохновляет нас, особенно когда человек подвергает себя опасности ради спасения другого. Но есть неузнанные герои. Об одном из них я хочу сегодня рассказать.

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Через тернии к Богу

С искренней любовью Игорь Попов П. Березка, Владимирской обл.Просмотров: 6611
Вопрос о смысле жизни волнует каждого человека вне зависимости от его социального статуса, материального положения. Над этим вопросом бьются философы и рассуждают писатели, его задают себе женщины и мужчины, он тревожит в равной степени и рабочего и служащего. Читайте далее ...

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Возвращение блудного сына

Журнал «Примиритель» 4/1998Просмотров: 6672
Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать. Читайте далее ...

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Я услышал Его голос

Алексей Шиповский, г. ВоронежПросмотров: 6827
Мир Божий вам! Меня зовут Алексей. Недавно я был в гостях в редакции газеты "Мир с Богом", и Господь положил мне на сердце написать свидетельство о том, как я уверовал. Читайте далее...

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Приближаясь к Армагеддону

Подготовила О. А. Шкляр, г. ПензаПросмотров: 7132
Одни ждут нового мирового порядка, другие выражают опасения, что человечество находится на краю пропасти и хаоса. Чтение газет вряд ли даст вам хороший заряд на день. Проблем в мире становится все больше. С каждым днем они более сложны и трудноразрешимы. Каждого мыслящего человека мучает вопрос: "А что же будет дальше?"

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Не бросай меня, мама!

О. БайшеваПросмотров: 7157
В больнице карантин. В связи с гриппом все посещения запрещены. За стенами палат течет жизнь, и некоторые больные, не видя знакомых и любимых лиц, все же чувствуют их поддержку, заботу в телефонных звонках, передачах, цветах, записках.
А если к тебе и не приходят, и не звонят, и не пишут?

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Разговор с неверующим

Журнал "Примиритель" № 3, 1998 г.Просмотров: 7807
После окончания одной из моих лекции, ко мне подошел студент и раздраженно заявил: если существует такой Бог, о Котором вы проповедовали из Библии, и я должен однажды предстать перед Ним, тогда я хотел бы задать Ему три вопроса. Читайте далее ...

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Живущий под кровом Всевышнего

Ирина Викторова, г. ИжевскПросмотров: 11645
На улице было холодно. Мороз пробирал до костей. Ветер швырял мне в лицо колючий снег... Вот уже полчаса я стояла перед закрытой дверью одной из девятиэтажек. Читайте далее...

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