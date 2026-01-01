Жизнь, как добрый подвиг

В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее?
Моры или эпидемии. Современной науке, казалось, удалось устранить угрозу смертельной чумы. Но сегодня мы стоим перед лицом болезни, способной унести жизни большего числа людей, чем какая-либо другая чума. Это СПИД. Число людей носителей этого вируса неуклонно растет. В 1993 году в США СПИД стал лидирующей причиной смерти мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. По всему миру СПИД ведет свое наступление