Жизнь, как добрый подвиг

А. Тимаков, г.ПензаПросмотров: 6534
На наших страницах не раз затрагивалась эта тема, но от этого она не стала менее насущной, и поэтому мы вновь обращаемся к ней. Сегодня мы хотеим рассказать о благотворительной акции, которую проводит молодежь Библейского Центра Пензенской области, и о посильном вкладе каждого из нас в дело борьбы против развивающейся наркомании в нашей стране.

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Сейте в детские сердца

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Лето - наверное самое прекрасное время года, особенно для детей. Многие церкви и этим летом организовывали лагеря для детей, учащихся в Воскресных школах. Организовывали, несмотря на огромные трудности, видя важность таких мероприятий. Детям очень важно простое общение, классы Воскресных школ не в полной мере могут это позволить, поэтому лагерь - это прекрасная возможность для детей не только ближе познакомиться друг с другом, более глубже понять истины Божии, но и увидеть все величие Бога, открытое нам в природе. То семя единства, любви и открытости дает свои всходы, дети становятся другими. Каждый, приезжая из лагеря, с первого дня начинает ждать следующего лета. Сегодня мы раскажем, как прошли такие лагеря в городах Казань и Пенза.

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Судьба или жизнь

А. Ю. Печерин, г. ПензаПросмотров: 7241

В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее?

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Господь - Сила моя, и пение мое - Господь...

О. Белешева, г.ПензаПросмотров: 7496
Вот уже восемь лет, как в нашей Церкви г. Пензы, трудится хор, звучат чудесные псалмы, прославляющие Господа, рассказывающие людям о великой Божьей любви, о прекрасном Божьем творении, о Христовых страданиях за каждого человека, о чудесном плане спасения.

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Фильм Иисус

О.А.ШклярПросмотров: 8057
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем... (Исайя 53:5)

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Бездомные дети на улицах Киева

А. (Леля) Зейналова, Чикаго-Киев-Чикаго. Газета «Юность» № 3(9), 1998 г. (печатается в сокращении)Просмотров: 11794
Только по самым приблизительным данным по улицам Санкт - Петербурга бродяжничают более восьми тысяч детей в возрасте от трех до восемнадцати лет; в Москве - пятнадцать тысяч; в Киеве - двенадцать тысяч.

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“И будут глады и моры”

По материалам фильма “Армагеддон”Просмотров: 15342

Моры или эпидемии. Современной науке, казалось, удалось устранить угрозу смертельной чумы. Но сегодня мы стоим перед лицом болезни, способной унести жизни большего числа людей, чем какая-либо другая чума. Это СПИД. Число людей носителей этого вируса неуклонно растет. В 1993 году в США СПИД стал лидирующей причиной смерти мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. По всему миру СПИД ведет свое наступление

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