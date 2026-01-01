Нам 10 лет!

Наверное, все люди на земле во что-то верят. Кто-то верит в себя, кто-то магам и гадателям, кто-то в науку. Во что верим мы, верующие. Основные постулаты нашей веры читайте далее...
Много лет назад умер один богатый англичанин. Когда его дочь прочла оставленное отцом завещание, она горько заплакала.
... повзрослев и увидев жестокость реальной жизни, что зло часто остается безнаказанным, я как бы от отчаяния смеялась над ее словами и говорила: «Какой Бог, где Он, кто Его видел?»
Какое значение для вас имеет молитва? Какое место молитва занимает в вашей повседневной жизни? Часто ли вы молитесь или прибегаете к этому только тогда, когда вам плохо? Я хочу, чтобы вы, дорогие читатели, задали себе эти вопросы.
Стихотворение Л. М. Подмарьковой
Сегодня многие люди находятся под тяжелым бременем житейских бед, постоянного неустройства в жизни, с щемящей пустотой в сердце. Некоторые ищут выхода. Но, к сожалению, не там, где стоило бы искать... А выход есть!
Пусть насквозь душа пропитается светом Божьего Слова, пусть откроются и «разбегутся» в разные стороны грехи наши.
Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашёл о Боге.