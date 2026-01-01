Нам 10 лет!

Редакция газетыПросмотров: 6666
В этом году нашей газете исполняется 10 лет. В июле 1998 года вышел первый номер этого издания. Конечно, это не такой уж и большой срок. Но все же, пользуясь случаем, хотелось бы от редакции газеты «Мир с Богом» сказать несколько слов вам, дорогие наши читатели.

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Верую

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Наверное, все люди на земле во что-то верят. Кто-то верит в себя, кто-то магам и гадателям, кто-то в науку. Во что верим мы, верующие. Основные постулаты нашей веры читайте далее...

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Дотянуться до неба...

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... повзрослев и увидев жестокость реальной жизни, что зло часто остается безнаказанным, я как бы от отчаяния смеялась над ее словами и говорила: «Какой Бог, где Он, кто Его видел?»

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Беспроводная связь

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Какое значение для вас имеет молитва? Какое место молитва занимает в вашей повседневной жизни? Часто ли вы молитесь или прибегаете к этому только тогда, когда вам плохо? Я хочу, чтобы вы, дорогие читатели, задали себе эти вопросы.

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Разве нет Бога в России?

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Сегодня многие люди находятся под тяжелым бременем житейских бед, постоянного неустройства в жизни, с щемящей пустотой в сердце. Некоторые ищут выхода. Но, к сожалению, не там, где стоило бы искать... А выход есть!

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Там... за колючей проволокой

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В Библии есть такие слова: «...они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом» . Как точно сказано! Я был по- настоящему окован свинцом и железом! Читайте далее...

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Тихая война

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В возрасте шести недель, еще до того, как женщина заметила, что она беременна, ребенок уже имеет лицо, его мозг излучает волны, у него есть пальцы на руках и ногах, его сердце бьется. В возрасте десяти недель, ребенок уже может водить зрачками, глотать, сосать большой палец.

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Отцы и дети

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Что такое семья? На этот вопрос с легкостью ответит каждый. Семья - это близкие люди, связанные между собой родственными узами. Казалось бы, в семье должны царить любовь и взаимопонимание. Но очень часто в семьях бывает, что родители не понимают детей, дети - родителей, нередко происходят ссоры, скандалы и даже драки.

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Случай в парикмахерской

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Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашёл о Боге.

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