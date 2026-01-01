Нам 10 лет!

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Какое значение для вас имеет молитва? Какое место молитва занимает в вашей повседневной жизни? Часто ли вы молитесь или прибегаете к этому только тогда, когда вам плохо? Я хочу, чтобы вы, дорогие читатели, задали себе эти вопросы.

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