Под знаком Троицы

Н. Казаков Журнал "Христианин" №6, 1927 годПросмотров: 6792
Прощальные звуки. Последний аккорд… В них - итог всего того, что прозвучало прежде. В них - заключительное пламенное пожелание любящего сердца. В них - обетования неизведанного будущего… Под знаком Троицы - таков смысл приведенных в эпиграфе последних слов Учителя Своим ученикам. "Во имя Отца и Сына и Святого Духа!"

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Это интересно

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В библии, в книге Иова написано: "... спроси у скота, и научит тебя". Многие могут сказать, как же можно спрашивать у животных, которые если даже и понимают человеческую речь, то уж наверняка ничего не могут сказать. Да и чему научат человека , например, какие-то насекомые?

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Дар неба

А. КарауловПросмотров: 7018
Совсем недавно весь христианский мир отмечал праздник Троицы или по-другому Пятидесятницы. А в чем смысл этого праздника? Может быть, в том, что в этот день многие храмы украшались веточками берез? А может быть, это праздник Рублевской иконы с одноименным названием?

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Это не зуб вырвать

Е. ИвановаПросмотров: 7065
Делать аборт или не делать? Оставить или не оставить? По одному ребенку у нас с подругой уже было, мы родили их с разницей в полтора месяца. Рожать второго я не собиралась никогда в жизни. Но вот теперь, когда внутри меня опять поселилось что-то живое, я засомневалась. "В больницу! В больницу срочно!" - твердил мой "добрый" муж с наигранной беспечностью. Как будто это просто зуб залечить. "Я сейчас ко второму ребенку не готов!" Я тогда еще не знала, что мне все-таки предстоят благополучная беременность, идеальные для моего здоровья роды, что у меня родится крупный, крепкий ребенок. "Пусть будет больше красивых и умных детей!" - повторяю себе до сих пор.

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Уличный проповедник

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C 27 по 30 июня 2001 года впервые в Москве прошла пастырская конференция с участием известного евангелиста, уличного проповедника Нью-Йорка, пастыря восьмитысячной Церкви Дэвида Вилкерсона.

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Древняя наука Халдеев

В. КарпочеваПросмотров: 8024
Встав рано утром и включив телевизор, взяв в руки газету или просто слушая радио, миллионы людей каждый свой день начинают с гороскопа. Юноши и девушки теперь все чаще и чаще ищут свою половину, основываясь на так называемой "совместимости знаков зодиака". Бытует мнение, что на счастливую жизнь в браке влияют звезды. Весьма типичная картина для наших дней. Что же тут такого, спросите вы?

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Немного о любви

В. Н. СинякинПросмотров: 8063
О любви так много написано песен, стихов, так много сказано слов, что, казалось бы, мы должны знатьо ней все. Но оказывается, большая часть людей не знает об этом прекрасном слове практически ничего.

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Свет во тьме

Подготовила О. А. Шкляр, г. Пенза. Фото В.В. Шкляр.Просмотров: 8146
Тогда запрещалось иметь Библии, запрещались христианские молодежные и детские собрания, тогда Иисус Христос в официальной Советской энциклопедии определялся, как мифическая личность, а Библия - как сборник еврейских мифов, которую церковники используют в целях затмения сознания народа, хотя саму Библию в СССР достать официальным путем было невозможно. Мы еще помним время, когда нам обещали показать последнего верующего в Бога и как многие братья и сестры пострадали в тюрьмах и лагерях за свою веру в Бога.

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Прощаются тебе грехи многие

Беседовала О. БайшеваПросмотров: 8588
Всем известно, что цыгане - "мастера" гадания, особенно, если им позолотят ручку. А бывают ли цыгане без колоды карт, без украденного коня, без кибитки, всегда несущейся вдаль по пыльным дорогам?

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