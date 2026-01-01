Тогда запрещалось иметь Библии, запрещались христианские молодежные и детские собрания, тогда Иисус Христос в официальной Советской энциклопедии определялся, как мифическая личность, а Библия - как сборник еврейских мифов, которую церковники используют в целях затмения сознания народа, хотя саму Библию в СССР достать официальным путем было невозможно. Мы еще помним время, когда нам обещали показать последнего верующего в Бога и как многие братья и сестры пострадали в тюрьмах и лагерях за свою веру в Бога.
Подготовила О. А. Шкляр, г. Пенза. Фото В.В. Шкляр.Просмотров: 8146
читать всю статью