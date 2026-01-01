Битва молодого человека, в которой он должен одержать победу

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 5418
Секс-бизнес бурно растет, и с каждым днем облегчается доступ к его продукции. 60 % всех сайтов в интернете – порнографические. Каждый день до 30 миллионов человек заходят на эти сайты. Средний возраст, когда мальчик первый раз видит порно, - 11 лет. Читайте далее ...

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Ответы на вопросы в свете Библии

По материалам сайта Библейского Центра Пензенской области www.center-bible.ruПросмотров: 5777
Если до того, как уверовала, жила гражданским браком с мужчиной, в Церкви считаюсь разведенной? Скажите, как правильно брать пост? Что можно делать и чего нельзя делать в этот день? Как вернуть веру в Бога? Стремился узнать новое, хотел всё попробовать. Где та надежда? Читайте далее ...

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Призвал из тьмы в чудный Свой свет...

А. ФедюнинаПросмотров: 7146
Шоу-бизнес очень сильно меня затянул, я участвовала в танцевальных конкурсах, пела богопротивные песни и получала от этого огромное удовольствие. Дьявол сделал все, чтобы в ночных клубах и барах была атмосфера блуда, за который якобы не придется отвечать, атмосфера соблазна и похоти, азарта и мнимого расслабления. Читайте далее ...

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Для чего мы живём?

По материалам книги П. Рогозина "Избирите жизнь вечную"Просмотров: 8134
Жизнь прожить - не поле перейти: утомительный труд, тяжелое бремя забот, ответственность, обязанности, испытания. Жизнь - борьба за здоровье, борьба с заботами и нуждами, борьба за достижение своих целей, борьба с горем, болезнями, одиночеством... Читайте далее ...

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Известные случаи высмеивания Бога

Подготовил Д. МалковПросмотров: 8360
Нашим читателям представлены известные высказывания знаменитых людей. Не просто слова, но слова сказанные очень громко, не просто слова, но слова сказанные в сторону Бога, не просто слова, но слова несущие отрицательный характер, не просто слова, но слова имеющие свои последствия. Читайте далее ...

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