Секс-бизнес бурно растет, и с каждым днем облегчается доступ к его продукции. 60 % всех сайтов в интернете – порнографические. Каждый день до 30 миллионов человек заходят на эти сайты. Средний возраст, когда мальчик первый раз видит порно, - 11 лет. Читайте далее ...
По материалам сайта Библейского Центра Пензенской области www.center-bible.ruПросмотров: 5777
Если до того, как уверовала, жила гражданским браком с мужчиной, в Церкви считаюсь разведенной? Скажите, как правильно брать пост? Что можно делать и чего нельзя делать в этот день? Как вернуть веру в Бога? Стремился узнать новое, хотел всё попробовать. Где та надежда? Читайте далее ...
Шоу-бизнес очень сильно меня затянул, я участвовала в танцевальных конкурсах, пела богопротивные песни и получала от этого огромное удовольствие. Дьявол сделал все, чтобы в ночных клубах и барах была атмосфера блуда, за который якобы не придется отвечать, атмосфера соблазна и похоти, азарта и мнимого расслабления. Читайте далее ...
По материалам книги П. Рогозина "Избирите жизнь вечную"Просмотров: 8134
Жизнь прожить - не поле перейти: утомительный труд, тяжелое бремя забот, ответственность, обязанности, испытания. Жизнь - борьба за здоровье, борьба с заботами и нуждами, борьба за достижение своих целей, борьба с горем, болезнями, одиночеством... Читайте далее ...
Нашим читателям представлены известные высказывания знаменитых людей. Не просто слова, но слова сказанные очень громко, не просто слова, но слова сказанные в сторону Бога, не просто слова, но слова несущие отрицательный характер, не просто слова, но слова имеющие свои последствия. Читайте далее ...