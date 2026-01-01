Любовь

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«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4:7-8).

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Ответы на вопросы в свете Библии

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Скажите, пожалуйста, можно ли верующему человеку открыть в магазине свой отдел по продаже спиртных напитков? Ведь Сам Иисус из воды сотворил вино на свадьбе! (Ин. 2:1-10) | Как правильно молиться? | Я не раз слышала от моих родителей и многих других верующих, которые ходят в церковь, что церковь необходима для того, чтобы получить спасение. Но в Библии я читаю так: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Согласно словам Иисуса, человек приходит к Отцу через Христа. Почему же мне тогда говорят, что без поместной церкви нет спасения, если путь к Отцу лежит через Иисуса, а не церковь? Ведь Иисус уже живет в моем сердце.

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Одиночество...

По материалам проповеди Дмитрия БеспаловаПросмотров: 7342
«Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому, что Отец со Мною» (Ин 16:32).

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Дар любви

От редакцииПросмотров: 7430
В середине пятнадцатого века в крохотной деревушке неподалеку от Нюрнберга жило семейство, насчитывавшее восемнадцать детей. Чтобы прокормить такую ораву, отец и глава семьи работал почти по восемнадцать часов в сутки и брался за любые оплачиваемые поручения. Читайте далее...

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Не ругайтесь, пожалуйста, родители!

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Мне 10 лет. Я хорошая! Очень люблю гулять со своими друзьями на улице, играть в любимые игры. Тащу в дом всякую живность, им ведь холодно на улице. Я очень-очень обожаю своих родителей, они у меня самые лучшие и красивые. Читайте далее...

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История русского перевода Библии

Подготовил Д. Малков по материалам сайта biblia.ruПросмотров: 10661
«В течение сотен лет Библия была переведена на многие языки. В 2008 году Объединённое Библейское Общество объявило, что полная Библия издана на 438 языках, кроме этого Новый Завет переведён ещё на 1168 языков и еще на 848 языков Библия переведена частично. Таким образом, Библия полностью или частично переведена на 2454 языка народов мира. Количество же напечатанных Библий только в 20 веке насчитывает много десятков миллиардов. Наш рассказ о русском переводе Библии.

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Библия о конце света

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 60520
Сегодня, когда СМИ дают возможность быть в курсе всех событий, когда информация тут же разносится по всему миру, особенно распространены разговоры о конце света, и слова не всегда компетентных людей тут же становятся достоянием общественности. Так уже не первый год идет шумиха вокруг 2012 года. Предсказания, связанные с этим годом, сегодня приводятся разные. Но практически ничего не слышно о том, что же по поводу конца света говорит Библия - Книга книг, ведь сама идея «конца света» взята именно из нее. Чтобы исследовать этот вопрос, начнем не с конца, а с самого начала.

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