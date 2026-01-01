Сегодня, когда СМИ дают возможность быть в курсе всех событий, когда информация тут же разносится по всему миру, особенно распространены разговоры о конце света, и слова не всегда компетентных людей тут же становятся достоянием общественности. Так уже не первый год идет шумиха вокруг 2012 года. Предсказания, связанные с этим годом, сегодня приводятся разные. Но практически ничего не слышно о том, что же по поводу конца света говорит Библия - Книга книг, ведь сама идея «конца света» взята именно из нее. Чтобы исследовать этот вопрос, начнем не с конца, а с самого начала.
Подготовила И. МартыноваПросмотров: 60520
читать всю статью