Собственные наши черты, ошибки и промахи, которых мы обычно не видим, кажутся нам более значительными, когда замечаем их в других. Когда же ошибки эти проявляются у нас, мы становимся слепы и их не видим вовсе.
Думаю, что христианский реабилитационный Центр «Новая жизнь» не случайно имеет такое название. Здесь обретают Новую Жизнь алкоголики и наркоманы. Люди, не имеющие, казалось бы, надежды на будущее, зачастую отверженные обществом, с искалеченными судьбами, с тяжкими недугами. Их объединяет одно – они пожелали оставить свой грех и обратились за помощью к Господу нашему Иисусу Христу!
Ребята, наверное, всем вам известно, что Господь Бог человеколюбивый и многомилостивый. В Библии сказано, что Бог есть любовь. Но знаете ли вы, что Он является и справедливым судьей. Бог любит людей и не желает, чтобы кто-то попал в ад. Но Господь против зла и не хочет, чтобы оно росло и умножалось. Он дал каждому человеку возможность сделать свой выбор: творить в жизни добро или делать зло.
Что такое чудо? Чудо – это когда ты делаешь то, чего раньше не мог делать. Если бы я мог исцелять, это не было бы чудом. Чудо в том, что Бог знает тебя, любит тебя, знает твои проблемы, твою боль. И Он готов избавить и освободить тебя. Разве это не чудесно?
Беседовала Ольга Байшева | Фото В.В. Шкляр.На фото Д. Хасавей с сотрудниками, участвовавшими в ЕвангелизацииПросмотров: 9061
Дэвид Хасавей имеет опыт служения в разных странах, в том числе и бывшего Советского Союза. Сегодня его служение доступно миллионам благодаря всемирному телевизионному служению и евангелизационным кампаниям. Он президент служения «Евровижн«, главный редактор журнала «Пророческое видение» (крупнейшего христианского журнала, который распространяется по всему миру и издается на английском, немецком, датском, норвежском, русском и болгарском языках) и директор телевизионной компании «Евровижн».
Старший пресвитер Церкви г. Пензы В.П. ШклярПросмотров: 11887
Когда Бог сотворил человека, то наделил его всем необходимым для жизни, в том числе и совестью. Но очень удивительно, что о совести в Ветхом Завете не упоминается. Не потому что у людей не было совести, а потому что люди должны были поступать по закону, а не по совести.