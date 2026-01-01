Вопросы и ответы

Грехи
Вы добрый человек, любящий супруг, хороший родитель? Если да, то это прекрасно! Но достаточно ли этого для Бога? Ветхий Завет Библии говорит: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев. 20:7), а Новый Завет вторит ему: « ... и сами будьте святы во всех поступках; Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» (1 Петр. 1:15-17).
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