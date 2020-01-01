Вопросы и ответы

Откройте политическую карту мира, и вы увидите, как много государств и народностей населяют нашу матушку-землю. И все они отличаются друг от друга государственным строем, традициями, законами. Народы планеты «изобретают» свои порядки, при которых они смогли бы жить спокойно, безопасно и счастливо. Многие политики и ученые посвятили всю свою жизнь тому, чтобы создать справедливое, честное общество, в котором будет мир и порядок. Но, несмотря на все усилия, мы сегодня видим, что общество больше разлагается, чем созидается. Зло проникло в каждый уголок земли и буквально наполнило человечество. В чем же корень зла?
Павел ДурнайкинПросмотров: 4810
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