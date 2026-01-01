Грехи

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Вы добрый человек, любящий супруг, хороший родитель? Если да, то это прекрасно! Но достаточно ли этого для Бога? Ветхий Завет Библии говорит: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев. 20:7), а Новый Завет вторит ему: « ... и сами будьте святы во всех поступках; Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» (1 Петр. 1:15-17).

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Вопросы и ответы

А. ВасякинПросмотров: 6746
«...В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Ну скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по-птичьи?»

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Корень зла

Павел ДурнайкинПросмотров: 7435
Откройте политическую карту мира, и вы увидите, как много государств и народностей населяют нашу матушку-землю. И все они отличаются друг от друга государственным строем, традициями, законами. Народы планеты «изобретают» свои порядки, при которых они смогли бы жить спокойно, безопасно и счастливо. Многие политики и ученые посвятили всю свою жизнь тому, чтобы создать справедливое, честное общество, в котором будет мир и порядок. Но, несмотря на все усилия, мы сегодня видим, что общество больше разлагается, чем созидается. Зло проникло в каждый уголок земли и буквально наполнило человечество. В чем же корень зла?

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Черепашонок из ковчега

Елена Микула (Печатается в сокращении)Просмотров: 7469
Детская страничка. Знаете ли вы, что когда-то на земле был великий потоп? О том, кто был спасен Богом от этого бедствия и как все это было, я и хочу вам рассказать.

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Плен прощения

А. МельниковПросмотров: 7474
Однажды к Иисусу подошел один из Его учеников — Петр — и задал «очень духовный» вопрос. Читаем Евангелие от Матфея 18:21: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» В то время раввины — учителя израильские — учили, что прощать не только нужно, но и необходимо. Ты должен простить один раз, два и даже три раза. Но после третьего раза ты имеешь полное право не простить. Петр приводит число семь: «не до семи ли раз?» Думается, что в его глазах это выглядело очень духовно. Он думал, что ни один из учеников Христовых не простит семь раз, а он простит.

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Молитва Христа

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Этой молитвой молился Христос перед Своим распятьем за оставшихся на земле учеников и за всех тех, кто уверует в Него.

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Нет надежды без веры!

Аркадий ТроицкийПросмотров: 8714
Как нет среди людей ни одного характера, ни одной судьбы, ни одного лица, полностью повторяющего другое, так нет и похожих обстоятельств, которые влекут нас к Богу. Когда-то мои жизненные обстоятельства, казались безнадежными. Восемь лет я был наркоманом, пытался сам избавиться от наркотической зависимости. Но то, что не подвластно человеку, возможно Богу. О том, каким чудесным образом Бог изменил мою жизнь, я хотел бы рассказать.

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Даниэль Дефо

Подготовил Д. Малков (При подготовке материала была использована книга Д.Дефо «Робинзон Крузо»)Просмотров: 12267
Большинство из нас знакомы с известным и интересным романом Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Между тем немногие помнят, что эта книга является прекрасным описанием обращения человека к Богу.

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