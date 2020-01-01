Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
Всякий ли грех будет прощен при покаянии? Если да, то не означает ли это, что можно всю жизнь грешить, а в преклонные годы обратиться к Богу, покаяться и получить спасение? Читайте далее...
Всякий ли грех будет прощен при покаянии? Если да, то не означает ли это, что можно всю жизнь грешить, а в преклонные годы обратиться к Богу, покаяться и получить спасение? Читайте далее...
Меня зовут Даша. Хочу рассказать о том, как я уверовала в Бога. Читайте далее...
Человек может думать, что молиться нужно каждый день в одно и то же время. Или только склонив колени и глядя на крест. Или только в церкви Бог его услышит. Читайте далее...
Врач сказал, что дочери осталось жить всего несколько дней.. Эти слова прозвучали для нас как приговор. Читайте далее...
Осенью 2011 года я ехал на большой скорости по трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Неожиданно откуда ни возьмись прямо из леса навстречу мне вылетел велосипедист – мальчишка-подросток. Я нажал на тормоза и стал выворачивать руль в сторону встречки. Читайте далее...
Был 1937 год. Один служащий сельсовета, вернувшись со службы домой, сидел в кругу детей в ожидании ужина. Читайте далее...
Неделю за неделей мы занимали свои места, почти бесшумно. Иногда одни и те же лица кивали друг другу, но, как правило, была тишина и бесконечное время ожидания, пока не открывались двери и не называли имя пациента, чтобы пригласить его войти. Это была рутина. Читайте далее...
С нами здесь еще и Сам Иисус Христос! Он умер за меня, Зоя Васильевна! Как же я скажу, что Его нет? Я тогда буду предателем, как Иуда. Читайте далее...
Стихотворение Владимира Зыбкина читайте далее...
Говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но со временем они становились все менее безобидными. И вот однажды со мной произошло следующее... Читайте далее...
Человек старается жить праведно, избегая греховных привычек. Не курит, не пьет алкогольных напитков, не употребляет наркотиков, так как считает это недопустимым и неразумным. Что ждет такого человека после смерти? Читайте далее...