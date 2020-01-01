Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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          Всякий ли грех будет прощен при покаянии? Если да, то не означает ли это, что можно всю жизнь грешить, а в преклонные годы обратиться к Богу, покаяться и получить спасение? Читайте далее...

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Молитва

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          Человек может думать, что молиться нужно каждый день в одно и то же время. Или только склонив колени и глядя на крест. Или только в церкви Бог его услышит. Читайте далее...

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Авария

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          Осенью 2011 года я ехал на большой скорости по трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Неожиданно откуда ни возьмись прямо из леса навстречу мне вылетел велосипедист – мальчишка-подросток. Я нажал на тормоза и стал выворачивать руль в сторону встречки. Читайте далее...

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Простое сообщение от Бога

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          Неделю за неделей мы занимали свои места, почти бесшумно. Иногда одни и те же лица кивали друг другу, но, как правило, была тишина и бесконечное время ожидания, пока не открывались двери и не называли имя пациента, чтобы пригласить его войти. Это была рутина. Читайте далее...

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Сочинение на тему...

Андрей МаершинПросмотров: 1636

           С нами здесь еще и Сам Иисус Христос! Он умер за меня, Зоя Васильевна! Как же я скажу, что Его нет? Я тогда буду предателем, как Иуда. Читайте далее...

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Что ожидает человека, который не верит ни в Бога, ни в дьявола

И. КозловПросмотров: 2238

          Человек старается жить праведно, избегая греховных привычек. Не курит, не пьет алкогольных напитков, не употребляет наркотиков, так как считает это недопустимым и неразумным. Что ждет такого человека после смерти?  Читайте далее...

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