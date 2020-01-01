Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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Неделю за неделей мы занимали свои места, почти бесшумно. Иногда одни и те же лица кивали друг другу, но, как правило, была тишина и бесконечное время ожидания, пока не открывались двери и не называли имя пациента, чтобы пригласить его войти. Это была рутина. Читайте далее...

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