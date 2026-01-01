80-летний юбилей

«Объясните, пожалуйста, когда нужно пребывать в посте и молитве - в определенные дни и в определенное время в году или кто когда хочет?», «Я понимаю, что йога в любом виде нам, верующим людям, вредит, но когда я сталкиваюсь с людьми, которые занимаются упражнениями с элементами йоги, они говорят, что эта йога совсем другая, «безопасная». Объясните, пожалуйста, почему христианам нельзя заниматься ничем подобным?» - ответы на эти вопросы читайте далее...
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