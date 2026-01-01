80-летний юбилей

Спец-корр. «Мир с Богом» Павел ЛукинПросмотров: 6107
13 сентября 2009 года Начальствующему Епископу Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской Ивану Петровичу Федотову исполнилось 80 лет.

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Рубрика: "Спрашивали? - Отвечаем"

По материалам сайта http://www.cxbe.by/Просмотров: 6144
«Объясните, пожалуйста, когда нужно пребывать в посте и молитве - в определенные дни и в определенное время в году или кто когда хочет?», «Я понимаю, что йога в любом виде нам, верующим людям, вредит, но когда я сталкиваюсь с людьми, которые занимаются упражнениями с элементами йоги, они говорят, что эта йога совсем другая, «безопасная». Объясните, пожалуйста, почему христианам нельзя заниматься ничем подобным?» - ответы на эти вопросы читайте далее...

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Наш Господь - Творец чудес!

Валерий Филин, г. ПензаПросмотров: 7243
Бог и сегодня творит чудеса. Он и сегодня милует, спасает и исцеляет людей, надеющихся и уповающих на Него. О чудесном исцелении от рака читайте далее ...

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Не говори, что ты храним звездой

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Вглядываясь в бескрайние просторы звёздного неба или восхищаясь морскими пейзажами, стоя у подножия гор или находясь в бескрайней степи, каждый из нас может остро ощутить - как мал человек в сравнении с величием мироздания!

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Мой путь к Богу

Федор Матлаш, ЧувашияПросмотров: 8389
«Уже с 20 лет в моей жизни начались полеты, конечно же, связанные с риском и трудностями....» Биографический рассказ Федора Матлаш читайте далее...

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Искреннее заблуждение

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Некоторые люди утверждают, что любая вера может привести к Богу, главное - верить искренно. Но человек может искренно заблуждаться. Например, нам нужно идти в одну сторону, а мы по ошибке пошли в другую. Как бы искренны мы не были в своих действиях, мы не достигнем места назначения. Необходимо быть не только искренним в своем убеждении, но и правильно поступать.

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Вспоминайте наставников ваших…

Старший епископ Средне-Волжского региона В.А. ТабачковПросмотров: 9672
На 57-м году жизни Виктор Григорьевич Моргунов отошел в вечность. На похороны приехало около 200 человек, практически все, кто близко знал его, были и родные братья из Украины. Приехали также рабочие с его завода, пришли учителя из школы, где учатся дети, все сочувствовали, но никто не мог утешить его семью лучше, чем Бог. Сейчас Виктор там, где он всегда хотел быть, - у Господа.

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