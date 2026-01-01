О Библии
…Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Читайте далее...
…Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Читайте далее...
Верность как образ жизни: к чему мы призваны. Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
Не так давно мне довелось прочитать книгу одного современного российского богослова, которая называлась «Все ли равно, как верить?». Мне думается, что на сегодняшний день в России данный вопрос актуален как никогда прежде. По статистике, восемь из десяти россиян считают себя верующими людьми. Если почти все верят в Бога, то почему даже во время Великого Поста употребление алкоголя в нашей стране не уменьшается? Читайте далее...
Девушка сидела на скамейке в парке и горько плакала. В это время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее. И так жалко стало ему девушку, что он спросил. Читайте далее...
Дорога к покаянию: жизнь после семи пулевых ранений. Читайте далее...
Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль того времени. Его гибель стала одной из самых больших катастроф двадцатого столетия.
Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история. Читайте далее...
История парусника «Баунти»: о чём умолчал Голливуд. Читайте далее...
Воздержание – это способность удерживать свои неугодные Богу желания, не давать им волю, не предаваться излишествам, ограничивать себя, исходя из заповедей Божьих. Читайте далее...
Стихотворение Ксении Рындич читайте далее...