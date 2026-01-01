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Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль того времени. Его гибель стала одной из самых больших катастроф двадцатого столетия.

Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история. Читайте далее...

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