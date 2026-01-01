О Библии

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          …Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Читайте далее...

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Выбор правильной Церкви

По материалам статьи Е. БахмутскогоПросмотров: 4782

         Не так давно мне довелось прочитать книгу одного современного российского богослова, которая называлась «Все ли равно, как верить?». Мне думается, что на сегодняшний день в России данный вопрос актуален как никогда прежде. По статистике, восемь из десяти россиян считают себя верующими людьми. Если почти все верят в Бога, то почему даже во время Великого Поста употребление алкоголя в нашей стране не уменьшается? Читайте далее...

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Ты точно у всех спросила?

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          Девушка сидела на скамейке в парке и горько плакала. В это время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее. И так жалко стало ему девушку, что он спросил. Читайте далее...

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Твоя душа спасена? 

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          Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль того времени. Его гибель стала одной из самых больших катастроф двадцатого столетия. 

          Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана одна потрясающая история. Читайте далее...

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Баунти

Подготовил Д. МалковПросмотров: 6135

          История парусника «Баунти»: о чём умолчал Голливуд. Читайте далее...

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Воздержание

А. КарауловПросмотров: 9665

          Воздержание – это способность удерживать свои неугодные Богу желания, не давать им волю, не предаваться излишествам, ограничивать себя, исходя из заповедей Божьих. Читайте далее...

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