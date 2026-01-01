Верую

Просмотров: 6518
Наверное, все люди на земле во что-то верят. Кто-то верит в себя, кто-то магам и гадателям, кто-то в науку. Во что верим мы, верующие. Основные постулаты нашей веры читайте далее.

читать всю статью

Господни пути

О.БайшеваПросмотров: 7288
"Великое приобретение - быть благочестивым и довольным" (1 Тимофея, глава 6, стих 6). Можете ли вы сказать, что имеете хотя бы одну из частей этого приобретения - довольство каждым прошедшим днем? Думается, что увы... у многих его нет. Ропот и недовольство - вот основные характеристики нашего существования. А, собственно, почему так происходит?

читать всю статью

Оккультное детство

Влада КарпочёваПросмотров: 7339
Возможно, вы уже слышали о том, что христиане всего мира выразили свою обеспокоенность продукцией с торговой маркой "Гарри Поттер". С чем это связано, какова причина?

читать всю статью

Семья

И. КувшиноваПросмотров: 7477
Уже мыслители древности говорили о важности отношений между детьми и родителями. А современные ученые подтверждают: да, семья -- это, все-таки, ячейка общества; именно в семье закладывается будущее отношение ребенка к окружающему миру и, что особенно важно, к людям. От того, какое родители уделяют внимание правильному воспитанию своего сына или дочки, зависит, какой будет их собственная семья, какими мамами и папами они станут. Именно об отношениях детей и родителей мы решили поговорить сегодня, а также о том, как Божье Слово рассматривает этот вопрос.

читать всю статью

Мир лжи

Г.Ф. (Журнал "Христианин" №2 за 1928 год)Просмотров: 9463
Одна весьма распространенная газета обратилась несколько лет тому назад ко многим известным людям своей страны со следующим вопросом: " Что случилось бы, если бы какою-либо сверхъестественною силою люди вынуждены были в течение 24 часов не солгать ни словом, ни делом?" На вопрос этот влиятельные государственные и деловые люди, профессора, миллионеры - люди, принадлежащие к самым различным слоям общества, -- все, за немногими лишь исключениями, дали следующий ответ: -- " подобные 24 часа явились бы национальным несчастьем". Представитель одного из самых значительных городов высказал даже такое мнение, что событие это было бы для страны " пагубнее сильного землетрясения" и повлекло бы за собою несравненно худшие последствия.

читать всю статью

Переход к другому выпуску

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10