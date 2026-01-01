Одна весьма распространенная газета обратилась несколько лет тому назад ко многим известным людям своей страны со следующим вопросом: " Что случилось бы, если бы какою-либо сверхъестественною силою люди вынуждены были в течение 24 часов не солгать ни словом, ни делом?" На вопрос этот влиятельные государственные и деловые люди, профессора, миллионеры - люди, принадлежащие к самым различным слоям общества, -- все, за немногими лишь исключениями, дали следующий ответ: -- " подобные 24 часа явились бы национальным несчастьем". Представитель одного из самых значительных городов высказал даже такое мнение, что событие это было бы для страны " пагубнее сильного землетрясения" и повлекло бы за собою несравненно худшие последствия.
Г.Ф. (Журнал "Христианин" №2 за 1928 год)Просмотров: 9463
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