Интервью взяли Владимир & Ольга Шкляр | Фото В.В. ШклярПросмотров: 7106
Мы изъездили много километров, чтобы собрать все необходимые справки на удочерение. Можно было взять Юлечку под опеку, но мы решили: если уж хотим иметь дочь, то она должна быть дочерью во всех отношениях. И мы её удочерили...
В свое время, конечно, я был неверующим. Служил в армии замполитом, и никто из моих будущих друзей и, прежде всего, я сам, не мог даже представить, что когда-нибудь буду христианином. Но Бог распорядился иначе.
Есть ли на земле хоть один человек, которому нравится жить в грязи? Навряд ли! Все хотят дышать чистым воздухом, есть полезные продукты без нитратов, поэтому-то и изобретаются все новые и новые чистящие средства. Нам каждый день говорят, что "Comet" лучше всего отмывает кухню, "Ace" отстирывает белье, самые белые зубы становятся после чистки пастой "Blend a med.", тараканов выводит "Raid".
Почти каждый из нас в своей жизни сталкивался с гаданием, а если и не гадал, то хотя бы слышал об этом. Многие люди считают, что те, кто занимаются гаданием, как раз и есть “божии” люди, и что они наделены особым, “божиим” даром не только гадать, но и воздействовать на людей. И они действительно воздействуют… Но как?
11-12 января 2001 года на Украине в городе Запорожье прошла 2-я международная конференция тюремного братства, посвященная делу благовестия в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Конференция была организована Запорожским филиалом Миссии "Добрая Весть и Милосердие" Объединенной Церкви Христиан веры Евангельской Украины.