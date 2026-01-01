Благословение только в Боге

(на фото Геннадий Долбин, Директор христианского приюта)Просмотров: 6558
Внутри меня была пустота: ни деньги, ничто другое не давало мне радости. Я был разочарован и часто задавал себе вопрос: “А для чего живет человек?” Тогда мне было 34 года

читать всю статью

Пришло время любить!

Интервью взяли Владимир & Ольга Шкляр | Фото В.В. ШклярПросмотров: 7106
Мы изъездили много километров, чтобы собрать все необходимые справки на удочерение. Можно было взять Юлечку под опеку, но мы решили: если уж хотим иметь дочь, то она должна быть дочерью во всех отношениях. И мы её удочерили...

читать всю статью

В шаге от смерти

(Военно-христианский вестник. 2, 2000)Просмотров: 7118
В свое время, конечно, я был неверующим. Служил в армии замполитом, и никто из моих будущих друзей и, прежде всего, я сам, не мог даже представить, что когда-нибудь буду христианином. Но Бог распорядился иначе.

читать всю статью

Это интересно

О. БайшеваПросмотров: 7374
Есть ли на земле хоть один человек, которому нравится жить в грязи? Навряд ли! Все хотят дышать чистым воздухом, есть полезные продукты без нитратов, поэтому-то и изобретаются все новые и новые чистящие средства. Нам каждый день говорят, что "Comet" лучше всего отмывает кухню, "Ace" отстирывает белье, самые белые зубы становятся после чистки пастой "Blend a med.", тараканов выводит "Raid".

читать всю статью

Жизнь, как добрый подвиг

В. В. ШклярПросмотров: 7636
"Это правда, что брат Женя...", - раздался в телефонной трубке голос верующей сестры. "Да, правда. Брат Женя умер, Бог призвал его к Себе", - раздалось в ответ неудержимое рыдание.

читать всю статью

Опасно для жизни!

М. ЕвсюковаПросмотров: 8381
Почти каждый из нас в своей жизни сталкивался с гаданием, а если и не гадал, то хотя бы слышал об этом. Многие люди считают, что те, кто занимаются гаданием, как раз и есть “божии” люди, и что они наделены особым, “божиим” даром не только гадать, но и воздействовать на людей. И они действительно воздействуют… Но как?

читать всю статью

В тюрьме, но свободный

А. КарауловПросмотров: 8385
11-12 января 2001 года на Украине в городе Запорожье прошла 2-я международная конференция тюремного братства, посвященная делу благовестия в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Конференция была организована Запорожским филиалом Миссии "Добрая Весть и Милосердие" Объединенной Церкви Христиан веры Евангельской Украины.

читать всю статью

Муж веры

Подготовил В. В. Шкляр по материалам Николая Усач, “Секретариат ОЦ ХВЕ стран СНГ и Балтии” и книги В. И. Белых “По следам Христовым”Просмотров: 11316
В воскресенье 25 февраля в 4:25 утра перестало биться сердце начальствющего епископа Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской стран СНГ и Балтии ВИКТОРА ИВАНОВИЧА БЕЛЫХ.

читать всю статью

Переход к другому выпуску

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10