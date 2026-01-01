Невидимое освящение

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Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:
          - Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.
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Инопланетяне??? - Нет, бесы!

Д. МалковПросмотров: 6002

Один из исследователей «феномена НЛО» пишет: «Сейчас, когда с начала нынешней эры НЛО прошло более 50 лет, у нас есть в буквальном смысле тысячи сообщений очевидцев, сотни фотографий и видеозаписей, но у нас нет НИ ОДНОГО вещественного доказательства… Напрашивается вывод, что всё это –  духовные явления!»  Читайте далее...

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Праведный верою жив будет

По материалам Л. МиховичПросмотров: 6533

Имя Мартина Лютера известно многим. Его называют выдающимся церковным реформатором, христианским богословом, ведущим переводчиком Библии на немецкий язык, жившим в 15-16 веках. Но не всем известно, какой сложный путь в исканиях Бога пришлось пройти Мартину, чтобы прийти к правильному пониманию библейских истин и настоящим, живым отношениям с Богом-Творцом. Читайте далее...

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