Невидимое освящение

Д. Малков Просмотров: 6002

Один из исследователей «феномена НЛО» пишет: «Сейчас, когда с начала нынешней эры НЛО прошло более 50 лет, у нас есть в буквальном смысле тысячи сообщений очевидцев, сотни фотографий и видеозаписей, но у нас нет НИ ОДНОГО вещественного доказательства… Напрашивается вывод, что всё это – духовные явления!» Читайте далее...

читать всю статью