Невидимое освящение
Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:
- Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.
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Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:
- Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.
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Стихотворение Л.Васениной. Читайте далее...
Здесь вы можете ознакомиться с ответами на сложные вопросы в свете Священного Писания. Читайте далее...
Тайны истории: удивительные факты древних цивилизаций. Читайте далее...
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака. Читайте далее...
Один из исследователей «феномена НЛО» пишет: «Сейчас, когда с начала нынешней эры НЛО прошло более 50 лет, у нас есть в буквальном смысле тысячи сообщений очевидцев, сотни фотографий и видеозаписей, но у нас нет НИ ОДНОГО вещественного доказательства… Напрашивается вывод, что всё это – духовные явления!» Читайте далее...
Имя Мартина Лютера известно многим. Его называют выдающимся церковным реформатором, христианским богословом, ведущим переводчиком Библии на немецкий язык, жившим в 15-16 веках. Но не всем известно, какой сложный путь в исканиях Бога пришлось пройти Мартину, чтобы прийти к правильному пониманию библейских истин и настоящим, живым отношениям с Богом-Творцом. Читайте далее...
«Я поклялся, что никогда в жизни не буду никого любить…» - откровенный разговор с бывшим бандитом, ставшим христианином читайте далее...
Воскресение в новом теле: исследование грядущих событий на основании Библии. Читайте далее...