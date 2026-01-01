Невидимое освящение
Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:
- Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.
Читайте далее...
Некоторый верующий человек сказал священнослужителю:
- Вот я часто слушаю проповеди и наставления в Церкви, а также читаю Слово Божие, но очень быстро все забываю.
Читайте далее...
Стихотворение Л.Васениной. Читайте далее...
Здесь вы можете ознакомиться с ответами на сложные вопросы в свете Священного Писания. Читайте далее...
Тайны истории: удивительные факты древних цивилизаций. Читайте далее...
Один из исследователей «феномена НЛО» пишет: «Сейчас, когда с начала нынешней эры НЛО прошло более 50 лет, у нас есть в буквальном смысле тысячи сообщений очевидцев, сотни фотографий и видеозаписей, но у нас нет НИ ОДНОГО вещественного доказательства… Напрашивается вывод, что всё это – духовные явления!» Читайте далее...
Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака. Читайте далее...
Имя Мартина Лютера известно многим. Его называют выдающимся церковным реформатором, христианским богословом, ведущим переводчиком Библии на немецкий язык, жившим в 15-16 веках. Но не всем известно, какой сложный путь в исканиях Бога пришлось пройти Мартину, чтобы прийти к правильному пониманию библейских истин и настоящим, живым отношениям с Богом-Творцом. Читайте далее...
«Я поклялся, что никогда в жизни не буду никого любить…» - откровенный разговор с бывшим бандитом, ставшим христианином читайте далее...
Воскресение в новом теле: исследование грядущих событий на основании Библии. Читайте далее...