Что такое грех?

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Наверное, мало среди нас есть таких людей, которые во всей полноте знают, что такое быть одному на всем белом свете. Когда в трудную минуту тебе не от кого ждать поддержки и помощи, когда некуда прийти, если над тобой сгущаются тучи, некому позвонить, чтобы услышать родной голос. Ты один...

Дети детдома и выпускники интерната... С какими проблемами они сталкиваются в жизни? Читайте далее...

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