Что такое грех?
Люди не любят, когда их называют грешниками. Свои грехи они предпочитают обозначать как ошибки или слабости. Читайте далее...
Люди не любят, когда их называют грешниками. Свои грехи они предпочитают обозначать как ошибки или слабости. Читайте далее...
Произведения классической литературы, как отечественные, так и западные, наполнены размышлениями о Боге, о человеке и его судьбе, цели и смысле жизни. Всем хорошо известны книги Толстого и Достоевского, Лескова, многих других поэтов и писателей. Читайте далее...
...На железнодорожной станции одного крупного города остановился поезд... Было объявлено время стоянки, и на перрон вышел мужчина. Аккуратно одет, приятной внешности, лицо и манеры выдавали в нем интеллигентного, знающего себе цену человека... Читайте далее...
О "великой пропасти между нашим падением и вечной властью Сына Божьего» читайте далее...
Наверное, мало среди нас есть таких людей, которые во всей полноте знают, что такое быть одному на всем белом свете. Когда в трудную минуту тебе не от кого ждать поддержки и помощи, когда некуда прийти, если над тобой сгущаются тучи, некому позвонить, чтобы услышать родной голос. Ты один...
Дети детдома и выпускники интерната... С какими проблемами они сталкиваются в жизни? Читайте далее...
Еще недавно ваш ребенок был добрым, покладистым, послушным, радовал вас – а теперь его просто не узнать: то смеется, то плачет без всякой, казалось бы, причины. Бывает дерзким, подчас даже агрессивным, подолгу сидит, закрывшись в комнате, и грезит о том моменте, когда будет жить отдельно от родителей. У вашего ребенка начался подростковый период!
Джони Эриксон родилась в 1949 году в благополучной христианской семье. С детства она была веселым ребенком и увлекалась спортом. Ей нравилось кататься верхом на лошади, играть в большой теннис и, конечно же, плавать. Джони любила жизнь. В 17 лет, заканчивая учебу в школе, она строила планы на будущее, которое было многообещающим. Читайте далее...
Гражданский брак: Для женщины - это иллюзия семьи, а для мужчины - иллюзия свободы. Читайте далее...
Наверное, каждый человек знает, что такое заноза - из дерева, металла, стекла... Она может доставлять боль, дискомфорт и довольно много неприятных ощущений. Читайте далее...
Стихотворение Веры Кушнир читайте далее...
Ознакомиться с примером молитвы покаяния Вы можете далее ...