Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
Нужно ли верующему человеку, если заболеет, обращаться за помощью к врачам? Ответит ли Бог на молитву атеиста? (Вопрос задан атеистом, пожелавшим остаться неизвестным.)
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«…Я вошел в палату и ужаснулся - не ожидал такого увидеть! Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг весу). И это моя дочь! Диагноз – онкология…» О чудесном исцелении Ольги читайте далее ...