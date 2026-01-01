Виктор Техриб, Оренбургская область Просмотров: 6397

«…Я вошел в палату и ужаснулся - не ожидал такого увидеть! Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг весу). И это моя дочь! Диагноз – онкология…» О чудесном исцелении Ольги читайте далее ...

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