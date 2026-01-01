Сделай, как Ты хочешь…

Виктор Техриб, Оренбургская область Просмотров: 6397

«…Я вошел в палату и ужаснулся - не ожидал такого увидеть! Я помнил дочь цветущей женщиной (весом около 90 кг). А мне предстала такая картина: на больничной кровати лежит худенький, изможденный болезнью человечек (40 кг весу). И это моя дочь! Диагноз – онкология…» О чудесном исцелении Ольги читайте далее ...

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Исключительность Библии

По материалам статьи А.А. ОпаринаПросмотров: 7076
Почему следует все же предпочесть именно Библию другим религиозным или философским книгам? Почему именно эта Книга является особой? Читайте далее ...

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Дорожите временем

Александр МеньПросмотров: 8231
Дни лукавы, жизнь коротка, и поэтому об этом надо помнить, это надо чувствовать всем сердцем и понимать, как драгоценно то время, что нам отпущено. Читайте далее ...

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Поговорим о супружеской жизни…

Из книги Михаила и Надежды Телеповых «Поговорим о супружеском счастье»Просмотров: 8369
Часто супруги, хотя и живут в семье, тем не менее испытывают одиночество. Влюбленность рано или поздно обязательно проходит. И если супруги с самого первого дня не работают над своими отношениями, то неизбежно наступает отчуждение! Читайте далее...

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Как жить с постоянным чувством вины и неудовлетворенности самим собой?

По материалам книги «Иисус - наша судьба!»Просмотров: 9565
Как жить, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения, исправить которые мы зачастую не в состоянии? Как жить с постоянным чувством вины и неудовлетворенности самим собой? Это очень серьезный вопрос. Читайте далее ...

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Иван Петрович Федотов

Материал подготовили Д. Малков, В. ШклярПросмотров: 9857
Отошел в вечность начальствующий епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской стран СНГ и Балтии Иван Петрович Федотов. Он долгие годы являлся одним из самых великих авторитетных евангельских религиозных лидеров. Он был человеком широкой души, чистой жизни и железной воли, призванным и помазанным Духом Святым на великое служение.
О жизни и кончине Ивана Петровича читайте далее ...

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