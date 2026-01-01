Великая перемена

Д. Маттис Просмотров: 4862

История, которую я хочу вам рассказать, не обо мне, и не о том, какой я – это свидетельство славы Божией, явленной в моей жизни. И рассказать её я хочу для того, чтобы прославить Его! Путь, который привел меня к Богу, был не прост. Читайте далее...

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