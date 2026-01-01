Великая перемена
Наш мир постоянно меняется. Плохие, разрушительные перемены происходят как бы сами собой, а хорошие, нужные перемены чаще всего достигаются трудом, затратами и большими усилиями. Читайте далее ...
Наш мир постоянно меняется. Плохие, разрушительные перемены происходят как бы сами собой, а хорошие, нужные перемены чаще всего достигаются трудом, затратами и большими усилиями. Читайте далее ...
История, которую я хочу вам рассказать, не обо мне, и не о том, какой я – это свидетельство славы Божией, явленной в моей жизни. И рассказать её я хочу для того, чтобы прославить Его! Путь, который привел меня к Богу, был не прост. Читайте далее...
Когда человек находится в опасности, он нуждается в спасении от неё. В какой опасности находятся все живущие люди? От чего мы должны быть спасены? О каком спасении говорится в Библии? Читайте далее...
Мир и люди в нем как будто поражены безумием. Человек живет одним днем, живет одним желанием – потреблять блага/ Читайте далее...
В нашей рубрике вы сможете ознакомиться с ответами на сложные вопросы, которые ставит перед нами жизнь.
Вы никогда не задумывались, почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми? Почему нас куда-то тянет из дома? Почему семья не занимает главное место в нашей жизни? Почему наше с вами будущее и самореализация, наши желания важнее будущего наших детей? Читайте далее...
Что будет с нами после смерти? Читайте далее...
Я хочу рассказать одну историю, историю моей жизни и моего личного знакомства с Богом. Читайте далее...
Стихотворение Л.Васениной читайте далее...