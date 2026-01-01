Гороскоп на каждый день

И. МартыноваПросмотров: 4568

          Люди всюду натыкаются на астрологические прогнозы: в бесплатных газетах, которые бросают в почтовый ящик, на разных интернет-сайтах, в теле- и радиопередачах.  Читайте далее...

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Неудачный портрет

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          Рассказывают о чрезвычайно близоруком человеке, который считал себя способным художественным критиком, чем очень гордился. Зашёл он однажды с друзьями в картинную галерею и сразу же с большим апломбом стал разбирать картины. Читайте далее...

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Исполнение пророчеств о Христе

Материал подготовил М. Швецов по книге Джоша Макдауэлла «Неоспоримые свидетельства»Просмотров: 5609

          На протяжении всего Нового Завета апостолы говорят о двух сторонах жизни Иисуса из Назарета, чтобы доказать, что Он был Мессией:
          1) о Его воскресении из мертвых,
          2) об исполнившихся в Нем ветхозаветных пророчествах.
          В Ветхом Завете, писавшемся на протяжении более тысячи лет, содержится более 200 пророчеств о грядущем Мессии. Самое последнее из них было написано примерно за 450 лет до Р.Х., и все они исполнились в Иисусе Христе.

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О чем жалеют старики на пороге вечности

По материалам статьи Анны АникинойПросмотров: 6664

          Несколько лет вместе с другими волонтерами я помогала одиноким старикам. Сегодня мне даже трудно сказать, кто получил от этого больше пользы — я или те бабушки и дедушки, чьи последние дни на этой земле я пыталась по мере сил сделать спокойнее и легче.

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Какие страдания перенес Христос, умирая за наши грехи

Доктор медицины С. Трумэн Дэвис Просмотров: 6722

          Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие муки и страдания Христос испытал за вас и за меня? Я говорю не только о кресте. А до того, как Его подняли на крест?..
          Некоторые обращают внимание на слабость Христа, когда Он упал, неся крест. Но задумайтесь: через что Он прошел, прежде чем был распят?

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Ник Вуйчич: «У Бога на каждого из нас есть планы»

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          Ник Вуйчич -  христианский проповедник и профессиональный мотивационный оратор без рук и ног. Человек, который смог не просто реализовать себя в жизни, но и вдохновить своим примером тысячи людей на жизнь без оправданий. Родился в 1982 году в Австралии. С 1999 года начал выступать сначала перед верующими в Церкви, а позже его стали приглашать выступить перед другими аудиториями. Ник побывал более чем в 24 странах мира. Мы предлагаем вам рассказ о жизни этого удивительного человека. 

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