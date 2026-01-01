Как счастлив я, когда живу Тобой!
Стихотворение Алексея Дунаева читайте далее...
Стихотворение Алексея Дунаева читайте далее...
Люди всюду натыкаются на астрологические прогнозы: в бесплатных газетах, которые бросают в почтовый ящик, на разных интернет-сайтах, в теле- и радиопередачах. Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
Рассказывают о чрезвычайно близоруком человеке, который считал себя способным художественным критиком, чем очень гордился. Зашёл он однажды с друзьями в картинную галерею и сразу же с большим апломбом стал разбирать картины. Читайте далее...
На протяжении всего Нового Завета апостолы говорят о двух сторонах жизни Иисуса из Назарета, чтобы доказать, что Он был Мессией:
1) о Его воскресении из мертвых,
2) об исполнившихся в Нем ветхозаветных пророчествах.
В Ветхом Завете, писавшемся на протяжении более тысячи лет, содержится более 200 пророчеств о грядущем Мессии. Самое последнее из них было написано примерно за 450 лет до Р.Х., и все они исполнились в Иисусе Христе.
Несколько лет вместе с другими волонтерами я помогала одиноким старикам. Сегодня мне даже трудно сказать, кто получил от этого больше пользы — я или те бабушки и дедушки, чьи последние дни на этой земле я пыталась по мере сил сделать спокойнее и легче.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие муки и страдания Христос испытал за вас и за меня? Я говорю не только о кресте. А до того, как Его подняли на крест?..
Некоторые обращают внимание на слабость Христа, когда Он упал, неся крест. Но задумайтесь: через что Он прошел, прежде чем был распят?
Ник Вуйчич - христианский проповедник и профессиональный мотивационный оратор без рук и ног. Человек, который смог не просто реализовать себя в жизни, но и вдохновить своим примером тысячи людей на жизнь без оправданий. Родился в 1982 году в Австралии. С 1999 года начал выступать сначала перед верующими в Церкви, а позже его стали приглашать выступить перед другими аудиториями. Ник побывал более чем в 24 странах мира. Мы предлагаем вам рассказ о жизни этого удивительного человека.