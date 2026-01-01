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Ник Вуйчич - христианский проповедник и профессиональный мотивационный оратор без рук и ног. Человек, который смог не просто реализовать себя в жизни, но и вдохновить своим примером тысячи людей на жизнь без оправданий. Родился в 1982 году в Австралии. С 1999 года начал выступать сначала перед верующими в Церкви, а позже его стали приглашать выступить перед другими аудиториями. Ник побывал более чем в 24 странах мира. Мы предлагаем вам рассказ о жизни этого удивительного человека.

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