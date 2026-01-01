Два юбилея: 50-летие Пензенской церкви и 70-летие Башмаковской

В. ШклярПросмотров: 4023

          История Церкви Христиан Веры Евангельской на Пензенской земле начинается с села Кандиевка Башмаковского района. Именно там в 1946 году появилась первая община христиан, крещенных Духом Святым.  Читайте далее...

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Это дает надежду

Подготовил М.Швецов Просмотров: 4201

          Люди подспудно стремятся к любви. Они ее алчут и жаждут. Они хотят любить и быть любимыми. Читайте далее...

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Бетани Гамильтон: история однорукой серфингистки

В. Михайлова Просмотров: 4363

          «Люби Бога, люби людей и поменьше думай о себе» – это жизненное кредо молодой Бетани, спортсменки, которая потеряла руку в 13 лет, но путем неимоверных усилий продолжила заниматься серфингом. И самое главное — не прекращала верить в Бога и верить Богу… Читайте далее...

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Список

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 4389

          Я держалась до последнего. Но настал день, когда мои силы иссякли, и, как только муж уехал на работу, я собрала вещи, взяла нашего 14-месячного сына и ушла из дома.   Читайте далее...

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Протестанты

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          Кто такие протестанты? Что стоит за этим словом? На чем зиждется их вера? Как и Кому они молятся? Какова их история?  Читайте далее...

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Изумительная благодать

Подготовил М. ШвецовПросмотров: 5182

          «Джон Ньютон, церковнослужитель, однажды быв неверующим и вольнодумцем, работорговцем в Африке, по богатой милости нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа спасен, восстановлен, прощен, и поставлен проповедовать о той вере, которую он так долго старался уничтожить…»  Читайте далее...

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О, благодать, спасён тобой

Джон НьютонПросмотров: 5227

          Христианский гимн «О, благодать!» является одним из самых известных в мире и исполняется приблизительно 10 миллионов раз ежегодно. Слова известного христианского гимна читайте далее...

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