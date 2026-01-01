Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
Почему Иисуса не узнавали, когда Он воскрес, или для чего Он так сделал? Ведь Он был тот же. Читайте далее...
Почему Иисуса не узнавали, когда Он воскрес, или для чего Он так сделал? Ведь Он был тот же. Читайте далее...
История Церкви Христиан Веры Евангельской на Пензенской земле начинается с села Кандиевка Башмаковского района. Именно там в 1946 году появилась первая община христиан, крещенных Духом Святым. Читайте далее...
Люди подспудно стремятся к любви. Они ее алчут и жаждут. Они хотят любить и быть любимыми. Читайте далее...
«Люби Бога, люби людей и поменьше думай о себе» – это жизненное кредо молодой Бетани, спортсменки, которая потеряла руку в 13 лет, но путем неимоверных усилий продолжила заниматься серфингом. И самое главное — не прекращала верить в Бога и верить Богу… Читайте далее...
Я держалась до последнего. Но настал день, когда мои силы иссякли, и, как только муж уехал на работу, я собрала вещи, взяла нашего 14-месячного сына и ушла из дома. Читайте далее...
Как преподаватель, придерживающийся левых взглядов человек и лесбиянка, я презирала христиан. А потом каким-то образом стала одной из них. Читайте далее...
Кто такие протестанты? Что стоит за этим словом? На чем зиждется их вера? Как и Кому они молятся? Какова их история? Читайте далее...
«Джон Ньютон, церковнослужитель, однажды быв неверующим и вольнодумцем, работорговцем в Африке, по богатой милости нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа спасен, восстановлен, прощен, и поставлен проповедовать о той вере, которую он так долго старался уничтожить…» Читайте далее...
Христианский гимн «О, благодать!» является одним из самых известных в мире и исполняется приблизительно 10 миллионов раз ежегодно. Слова известного христианского гимна читайте далее...