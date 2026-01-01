Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»
Читайте в нашей рубрике ответы на вопросы: Что такое символ веры? Как надо молиться: наедине или при людях? Слышит ли Бог молитвы грешников?
Читайте в нашей рубрике ответы на вопросы: Что такое символ веры? Как надо молиться: наедине или при людях? Слышит ли Бог молитвы грешников?
О служении миссии «Гедеон» читайте далее...
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, - но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения...» (Мар. 13: 7-8)
Событий, которые описываются во всех четырех Евангелиях, немного. Но во всех четырех Евангелиях рассказывается об одном из чудес, совершённых Иисусом Христом, – насыщении пяти тысяч человек. Можно задать такой вопрос: эта история рассказана теми, кто был в центре предполагаемых событий или нет? А может, это вообще «легенда»? Поиском ответов на эти вопросы мы и займемся.
Наверное, каждый из нас имеет какое-то представление о том, что такое дружба. Разные люди вкладывают разный смысл в это слово. Кто-то возлагает на него большие ожидания. Кого-то пугают предъявляемые им требования. Одни могут похвалиться большим количеством друзей, другие испытывают в них постоянный недостаток. Читайте далее...
Стихотворение Л.Васениной
Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Он задерживался на несколько часов. Она купила книгу, печенье и поудобней устроилась на креслах в зале ожидания. Читайте далее...
Господь не хочет смерти грешника! Проповедь Дмитрия Беспалова читайте далее...
Был ли справедлив суд синедриона над Иисусом Христом? Читайте далее...