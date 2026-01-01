Боже, продли дни спасения!..

Наталия ЛупанПросмотров: 4901

          «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, - но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения...» (Мар. 13: 7-8)

читать всю статью

О том, что мы слышали, что видели своими очами...

Подготовил Д. МалковПросмотров: 4952

          Событий, которые описываются во всех четырех Евангелиях, немного. Но во всех четырех Евангелиях  рассказывается об одном из чудес, совершённых Иисусом Христом, – насыщении пяти тысяч человек. Можно задать такой вопрос: эта история рассказана теми, кто был в центре предполагаемых событий или нет? А может, это вообще «легенда»? Поиском ответов на эти вопросы мы и займемся.

читать всю статью

Друг

Виталий Речнов, г. Москва, журнал «д'Верь»Просмотров: 5259

         Наверное, каждый из нас имеет какое-то представление о том, что такое дружба. Разные люди вкладывают разный смысл в это слово. Кто-то возлагает на него большие ожидания. Кого-то пугают предъявляемые им требования. Одни могут похвалиться большим количеством друзей, другие испытывают в них постоянный недостаток. Читайте далее...

читать всю статью

Случай в аэропорту

Просмотров: 6013

         Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Он задерживался на несколько часов. Она купила книгу, печенье и поудобней устроилась на креслах в зале ожидания. Читайте далее...

читать всю статью

Переход к другому выпуску

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10