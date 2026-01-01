Подготовил Д. Малков Просмотров: 4952

Событий, которые описываются во всех четырех Евангелиях, немного. Но во всех четырех Евангелиях рассказывается об одном из чудес, совершённых Иисусом Христом, – насыщении пяти тысяч человек. Можно задать такой вопрос: эта история рассказана теми, кто был в центре предполагаемых событий или нет? А может, это вообще «легенда»? Поиском ответов на эти вопросы мы и займемся.

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