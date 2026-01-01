Двери Дома молитвы открываются ещё шире!

Д. МалковПросмотров: 6027
…В тяжёлые годы гонений и преследований верующих могло показаться, что ещё немного – и не останется никого из призывающих имя Господа Иисуса Христа. Но снова и снова в разных местах один за другим люди обращались к вере, и вновь возникали христианские общины, проходили богослужения, проповедовалось Евангелие....

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Чудо: когда ждешь его меньше всего...

Андрей Стариков, г. КурскПросмотров: 6294
Год назад я был в трехнедельной командировке – далекой и трудной. Там, на северной границе Нижегородской области, мне, уставшему и сердитому на начальство, которое каждые два дня говорило мне: "Ну останься еще на пару дней поработать", - пришло сильное желание подготовить проповедь на тему "Благодарное сердце". Тогда я подумал: "Господи, это точно не про меня. У меня неблагодарное сердце, я в отчаянии и так близок к ропоту". Читайте далее ...

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Алина Горобец: «Есть что-то важнее спорта»

Подготовила М. МалковаПросмотров: 6402
Чуть меньше года назад в пензенскую Церковь на богослужение пришла скромная молодая девушка. Стала регулярно посещать служения, быстро подружилась с молодежью Церкви. Простая, открытая христианка с Украины Алина полюбилась всем. И только позже мы узнали, что она является знаменитой спортсменкой, читайте далее ...

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Битва девушки, в которой она должна одержать победу!

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 6622
Многие девушки даже и не догадываются о том, что в их жизни в какой-то момент начинается напряженная битва. И от того, выиграет она эту битву или нет, зависит ее счастье, ее будущая жизнь. Читайте далее ...

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