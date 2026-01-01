Год назад я был в трехнедельной командировке – далекой и трудной. Там, на северной границе Нижегородской области, мне, уставшему и сердитому на начальство, которое каждые два дня говорило мне: "Ну останься еще на пару дней поработать", - пришло сильное желание подготовить проповедь на тему "Благодарное сердце". Тогда я подумал: "Господи, это точно не про меня. У меня неблагодарное сердце, я в отчаянии и так близок к ропоту". Читайте далее ...
Андрей Стариков, г. КурскПросмотров: 6294
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