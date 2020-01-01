Ваш выбор

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          Если вы примете истину о том, что Бог есть, и окажетесь неправы, вы ничего не теряете.  Читайте далее...

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Бог нас никогда не покинет

Ирина А.Просмотров: 1014

          Когда началась война, нас, немцев из Поволжья, выселили из своих домов и вывезли на север. Многие умерли в дороге, многие не выдержали тяжелых условий жизни и голода. У меня была верующая бабушка, которая рассказывала о Боге, о том, что Бог очень любит нас и никогда не покинет. Читайте далее...

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«Страшная» история

Наталья Л.Просмотров: 1015

          Шел ледяной дождь. Целый  час я стояла на дороге в надежде поймать попутку, чтобы доехать с работы до дома. Сил уже не осталось. И виной тому не ветер и не дождь - жизнь становилась невыносимо тяжёлой. Четверо детей, еды почти не было, работу почти потеряла, так как детей оставлять было не с кем, чтобы работать. Вот так и стояла я на том перекрестке, с сердцем, полным печали и отчаяния.  Читайте далее...

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Удивительное исцеление

Подготовил Д. Малков по материалам сайта: bible-facts.ruПросмотров: 1040

          В Греции произошел поразительный случай с одним атеистом-врачом, который, будучи на волоске от смерти, нашел защиту у Самого Бога! Читайте далее...

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Прощай все и всем

По материалам книги «Бог никогда не моргает». Подготовил М. ШвецовПросмотров: 1056

          Синяя наклейка на моем бампере гласит: «Благослови, Боже, всех без исключения». Читайте далее...

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Бабушкин Бог

Максим Горький «Детство» (в сокращении)Просмотров: 1091

          Бог бабушки, милый друг, был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня.  И я думал: почему дед не видит доброго Бога?.. Читайте далее...

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Открытое письмо атеисту

Александр Шевченко / Подготовила И. МартыноваПросмотров: 1282

          Будь мы на месте Бога, мы, скорее всего, бросили бы этот проклятый мир на произвол судьбы. Согласитесь, зачем мы нужны Богу? Читайте далее...

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Не лечат, а калечат. Последствия обращения к экстрасенсам...

По материалам сайта: bible-facts.ru Просмотров: 2179

          Священнослужителям и врачам известны трагические последствия лечения людей у экстрасенсов, биоэнергетиков и «бабушек/дедушек». Читайте далее...

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