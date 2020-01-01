Я вижу Его пригвожденным к кресту...
Стихотворение Елены Дьячковой читайте далее...
Стихотворение Елены Дьячковой читайте далее...
Если вы примете истину о том, что Бог есть, и окажетесь неправы, вы ничего не теряете. Читайте далее...
Его сын умер от рака. Напившись с горя, он на машине сбил насмерть моих жену и сына. Мужчина умолял меня о прощении… Читайте далее...
Когда началась война, нас, немцев из Поволжья, выселили из своих домов и вывезли на север. Многие умерли в дороге, многие не выдержали тяжелых условий жизни и голода. У меня была верующая бабушка, которая рассказывала о Боге, о том, что Бог очень любит нас и никогда не покинет. Читайте далее...
Шел ледяной дождь. Целый час я стояла на дороге в надежде поймать попутку, чтобы доехать с работы до дома. Сил уже не осталось. И виной тому не ветер и не дождь - жизнь становилась невыносимо тяжёлой. Четверо детей, еды почти не было, работу почти потеряла, так как детей оставлять было не с кем, чтобы работать. Вот так и стояла я на том перекрестке, с сердцем, полным печали и отчаяния. Читайте далее...
В Греции произошел поразительный случай с одним атеистом-врачом, который, будучи на волоске от смерти, нашел защиту у Самого Бога! Читайте далее...
Синяя наклейка на моем бампере гласит: «Благослови, Боже, всех без исключения». Читайте далее...
Бог бабушки, милый друг, был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня. И я думал: почему дед не видит доброго Бога?.. Читайте далее...
Бог создал дятла с уникальными характеристиками. Читайте далее...
Будь мы на месте Бога, мы, скорее всего, бросили бы этот проклятый мир на произвол судьбы. Согласитесь, зачем мы нужны Богу? Читайте далее...
В нашей рубрике Вы сможете ознакомиться с ответами на поставленные вопросы в свете Библии. Читайте далее...
Священнослужителям и врачам известны трагические последствия лечения людей у экстрасенсов, биоэнергетиков и «бабушек/дедушек». Читайте далее...