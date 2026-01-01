Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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Почему раньше людей хоронили в пещерах, скалах, как мы это видим в Священном Писании? Как относиться верующему человеку к лунному календарю садовода? Почему пить спиртные напитки считается грехом?

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Я родилась не напрасно!

Вероника Шершунович, ЭстонияПросмотров: 7115
Когда я в очередной раз пришла на осмотр к хирургу за направлением на массаж, она ужаснулась. Я почувствовала беспокойство. Они поговорили с мамой, и врач решила направить нас к профессору в Таллинн. Тогда я поняла, что, возможно, мне предстоит операция. Читайте далее ...

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Диспут с воинствующим безбожником

Подготовил М. Швецов, г. Каменка, Пензенская областьПросмотров: 7293
Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги “Откуда произошла вера в Бога”, написанной в 1920 году Федором Ефимовичем Мельниковым под псевдонимом С. Лавров. Многие читатели старшего поколения могли встречать её в рукописных вариантах или перепечатанную, как говорят, «самиздатом». Читайте далее ...

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Он упал с 11 этажа и остался жив!

Владимир Гусаков, г. Бугульма, ТатарстанПросмотров: 7668
Дорогие читатели газеты «Мир с Богом», очень хотелось бы рассказать вам о чудесном случае, который произошел с моим сыном 5 августа 2010 года в г. Казани, и тем самым прославить Имя Господа нашего Иисуса Христа за Его чудесную заботу о нас и о наших родных и близких людях. Читайте далее ...

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Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их

Подготовила И. МартыноваПросмотров: 8268
16 января 2011 года христиане веры евангельской г. Пензы и Пензенской области прощалась со своим дорогим и горячо любимым священнослужителем, старшим пресвитером Владимиром Парфеновичем Шкляр. 14 января в 18.45 перестало биться его сердце, он перешел к Господу. Последние минуты своей жизни он был в общении со своей женой Тамарой Петровной, которая говорила ему о Божьей любви, о том, что Бог приготовил небесные обители для всех возлюбивших явление Его. Он только кивал головой в знак согласия, сидя в кресле. Последними его словами были: "Да будет воля Твоя..."

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Божественность Господа Иисуса Христа

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Вопрос о Божественности Христа один из самых важных, решающих вопросов, ответ на который затрагивает саму суть христианской веры. Ибо вера наша основывается на том, что Иисус - действительно Бог в человеческой плоти, а не просто необыкновенный человек, хотя бы и самый замечательный и выдающийся из всех когда-либо живших людей.

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Вера Кушнир

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14 января 2011 года на 85-м году жизни отошла в вечность известная во всем христианском мире поэтесса Вера Сергеевна Кушнир. Она прожила непростую, но интересную, яркую, наполненную замечательными делами жизнь. Не так давно в одном из номеров газеты мы публиковали рассказ Веры Сергеевны о своей жизни, который назывался «Невидимые руки Господа» (№ 41). Читайте далее ...

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