Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

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14 января 2011 года на 85-м году жизни отошла в вечность известная во всем христианском мире поэтесса Вера Сергеевна Кушнир. Она прожила непростую, но интересную, яркую, наполненную замечательными делами жизнь. Не так давно в одном из номеров газеты мы публиковали рассказ Веры Сергеевны о своей жизни, который назывался «Невидимые руки Господа» (№ 41). Читайте далее ...

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